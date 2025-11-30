Koncz Zsófia: A Tisza Párt megszorítócsomagja igazi csapást jelentene a magyar családoknak

Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy megdöbbentett a Tisza Párt megszorítócsomagja, amely csapást jelentene a magyar családok számára. A Tisza 1300 milliárd forintos megszorításra és adóemelésekre készül, ahogy a baloldal mindig is tette – mondta el Koncz Zsófia államtitkár Magyarország Kormánya Facebook-videóbejegyzésében.

Koncz Zsófia: A Tisza Párt megszorítócsomagja igazi csapást jelentene a magyar családok számára

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Az államtitkár felsorolta azokat a tervezett ellenzéki intézkedéseket, amelyek napvilágra kerültek:

A Tisza megszüntetné az alacsony, 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsot, és eltörölné a családi adókedvezményeket, radikálisan, 30-50 százalékkal csökkentenék a gyermekek után járó kedvezményeket.

Ez már havi szinten is több tízezer forintot venne ki a családok zsebéből – tette hozzá Koncz.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy

megszűnne a GYED. A Tisza programja szerint eltörölnék a GYED-et,

a Tisza programja először tenné fizetőssé az ingyenes gyermekorvosi ellátást Magyarországon.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy ezek megdöbbentő és felháborító tervek, véleménye szerint aTisza túl baloldali és túl Brüsszel-párti, a „Tisza kész behajtani a magyar családokon azt a pénzt, amelyet Brüsszel elvár a háború, Ukrajna és a migráció finanszírozására”.

Koncz Zsófia: A kormány folytatja az adócsökkentést

Az államtitkár rámutatott, hogy a kormány ezzel szemben folytatja a családi adócsökkentéseket:

januártól újabb 50 százalékkal növelik a családi adókedvezményt ,

, a háromgyermekes édesanyák után a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is személyijövedelemadó-mentesek lesznek ,

, tovább bővítik a 30 év alatti édesanyák SZJA-mentességét.

Mi a magyar emberek pénzét nem a háborúra, nem Ukrajnára és nem a migrációra, hanem a magyar családokra akarjuk fordítani”

– tette hozzá.