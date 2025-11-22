Régi baloldali aktivista Magyar Péter egyik tatabányai előválasztási jelöltje

A tatabányai választókerület egyik tiszás jelöltaspiránsa, Cseke Gyuláné pénzügyi tanácsadóként és vállalkozóként hivatkozik magára hivatalos bemutatkozásában, a Facebook-oldalán ugyanakkor a DK-s vezetésű Tatabánya polgármesteri hivatalát nevezte meg munkahelyként. Cseke Gyuláné egy igazi baloldali politikusjelölt, aki már 2014-ben a baloldal mellett kampányolt, amikor megosztotta az MSZP aláírásgyűjtésre buzdító posztját – vette észre a Magyar Nemzet.

Cseke Gyuláné pénzügyi tanácsadóként és vállalkozóként hivatkozik magára, korábbi baloldali kötődését valahogy elfelejtette megemlíteni

Forrás: Facebook-képernyőfotó

A lap arról is ír, férje, Cseke Gyula a 2014-es önkormányzati választáson az MSZP–DK–PM–Együtt jelöltje volt Tatabánya 3. számú egyéni választókerületében, ahol a második helyen végzett a Fidesz–KDNP jelöltje mögött. Cseke elkötelezettségét jellemzi, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnökségi tagjává választották 2014 őszén, ahol többek között Szabó Szabolcs csepeli baloldali országgyűlési képviselővel is együtt dolgozott. Szabó pedig 2014-ben és 2018-an is a Bajnai által alapított Együtt jelöltjeként jutott parlamenti mandátumhoz.

Tatabánya nem egyedi eset, a napokban számos híradás jelent meg a sajtóban, így a Magyar Nemzetben is arról, hogy a Tisza Párt előválasztási listáján hemzsegnek a régi balliberális káderek.