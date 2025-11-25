Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Most jött!

Zelenszkij megtört a nyomás alatt: Ukrajna jóváhagyta a békejavaslatot

Vitályos Eszter

Lerántották a leplet az évszázad hazai politikai színjátékáról – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk: nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították – közölte a kormányszóvivő a Facebook-oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vitályos Eszternők elleni erőszakkormányszóvivőVarga Judit

Vitályos Eszter azt írta, hogy sok bántalmazott nő történetét hallgatta már végig, és újra meg újra ugyanaz a hideglelős minta rajzolódik ki, miszerint a bántalmazó két arcot visel: a külvilág felé elbűvölő, kedves, figyelmes, a „tökéletes férj”, aki mindenkit levesz a lábáról. Mosoly, udvariasság, simulékony modor, a nagy színjáték, de a négy fal között lehull az álarc, ott bukkan elő az igazi arca: az érzelmi és verbális bántalmazás, a fenyegetések, a megalázás, a nő önbizalmának módszeres lerombolása – tette hozzá, azzal együtt, hogy a féltékenységből vagy kontrollvágyból fakadó dührohamok, repülnek a szavak, amelyek mélyebben vágnak bármilyen eszköznél.

Kemence, 2025. november 21. Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a kemencei minibölcsőde átadásán 2025. november 21-én. A bölcsőde 200 millió forint állami támogatásból valósult meg és nyolc gyermek befogadására alkalmas. MTI/Máthé Zoltán
Vitályos Eszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Úgy folytatta, hogy

vannak olyan otthonok, ahol olykor tényleg repül valami: a nadrágszíj, a könyv vagy előkerül a konyhakés is. Ha a nő összeszedi erejét és elválik a bántalmazótól, akkor az elindítja a lejárató kampányt ellene.

„A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk, hogy nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának, és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították" – hangsúlyozta a kormányszóvivő. 

A biztonság luxuscikk lett Németországban – tízből nyolc nő retteg az utcán

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!