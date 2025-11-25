Lerántották a leplet az évszázad hazai politikai színjátékáról – videó

Vitályos Eszter azt írta, hogy sok bántalmazott nő történetét hallgatta már végig, és újra meg újra ugyanaz a hideglelős minta rajzolódik ki, miszerint a bántalmazó két arcot visel: a külvilág felé elbűvölő, kedves, figyelmes, a „tökéletes férj”, aki mindenkit levesz a lábáról. Mosoly, udvariasság, simulékony modor, a nagy színjáték, de a négy fal között lehull az álarc, ott bukkan elő az igazi arca: az érzelmi és verbális bántalmazás, a fenyegetések, a megalázás, a nő önbizalmának módszeres lerombolása – tette hozzá, azzal együtt, hogy a féltékenységből vagy kontrollvágyból fakadó dührohamok, repülnek a szavak, amelyek mélyebben vágnak bármilyen eszköznél.

Vitályos Eszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Úgy folytatta, hogy

vannak olyan otthonok, ahol olykor tényleg repül valami: a nadrágszíj, a könyv vagy előkerül a konyhakés is. Ha a nő összeszedi erejét és elválik a bántalmazótól, akkor az elindítja a lejárató kampányt ellene.

„A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk, hogy nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának, és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították" – hangsúlyozta a kormányszóvivő.