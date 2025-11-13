Kovács Zoltán: „Mást nem tudnak, mint »szakérteni«, innen tudod, hogy valami jól sikerült"

A washingtoni megállapodásokat az ellenzék láthatóan nem tudja feldolgozni. Onnan tudod, hogy valami jól sikerült, hogy megjelennek a mindenféle szakértők – most éppen Orbán Viktor „kódnyelvét” próbálják megfejteni – írta Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön.
Kovács Zoltán a tehetetlen ellenzékről
Az államtitkár megjegyezte, hogy miközben a miniszterelnök az ország jövőjét jelentősen befolyásoló, nagy megállapodást kötött Washingtonban, az ellenzék láthatóan nem tudja ezt feldolgozni.
„A kutya ugat, a karaván halad”
– tette hozzá az államtitkár.
