Kovács Zoltán: „Mást nem tudnak, mint »szakérteni«, innen tudod, hogy valami jól sikerült"

Onnan tudod, hogy valami jól sikerült, hogy megjelennek a mindenféle szakértők – most éppen Orbán Viktor „kódnyelvét” próbálják megfejteni – írta Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön.

Kovács Zoltán: Most éppen Orbán Viktor „kódnyelvét” próbálják megfejteni

Fotó: Facebook/Kovács Zoltán

Kovács Zoltán a tehetetlen ellenzékről

Az államtitkár megjegyezte, hogy miközben a miniszterelnök az ország jövőjét jelentősen befolyásoló, nagy megállapodást kötött Washingtonban, az ellenzék láthatóan nem tudja ezt feldolgozni.

„A kutya ugat, a karaván halad”

– tette hozzá az államtitkár.