Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal összetörte Zelenszkij lázálmait

Kovács Zoltán

Kovács Zoltán: „Mást nem tudnak, mint »szakérteni«, innen tudod, hogy valami jól sikerült"

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A washingtoni megállapodásokat az ellenzék láthatóan nem tudja feldolgozni. Onnan tudod, hogy valami jól sikerült, hogy megjelennek a mindenféle szakértők – most éppen Orbán Viktor „kódnyelvét” próbálják megfejteni – írta Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kovács ZoltánTrump-Orbán-csúcskódnyelvOrbán Viktor

Onnan tudod, hogy valami jól sikerült, hogy megjelennek a mindenféle szakértők – most éppen Orbán Viktor „kódnyelvét” próbálják megfejteni – írta Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön.

Kovács Zoltán: most éppen Orbán Viktor „kódnyelvét” próbálják megfejteni
Kovács Zoltán: Most éppen Orbán Viktor „kódnyelvét” próbálják megfejteni 
Fotó: Facebook/Kovács Zoltán 

Kovács Zoltán a tehetetlen ellenzékről

Az államtitkár megjegyezte, hogy miközben a miniszterelnök az ország jövőjét jelentősen befolyásoló, nagy megállapodást kötött Washingtonban, az ellenzék láthatóan nem tudja ezt feldolgozni.

„A kutya ugat, a karaván halad”

– tette hozzá az államtitkár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!