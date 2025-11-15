Orbán Viktor az első Háborúellenes Gyűlésen: Európa a háború küszöbén áll

Ma délelőtt 11 órakor Győrben kezdődött el az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.
Orbán Viktor a DPK országjárását még október 23-i beszédében hirdette meg, hangsúlyozva:
Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak.”
Az első Háborúellenes Gyűlésen elmondott beszéde elején Orbán Viktor miniszterelnök üres papírlapokat kapott utalásként a legutóbbi ATV-s interjúja kapcsán híressé vált rajzokra. Orbán Viktor a beszéde elején megismételte, hogy külön interjút nem ad a külföldi befolyás alatt álló médiumoknak.
A nemzeti szuverenitás ügyében nem ismerek tréfát"
- mondta a miniszterelnök.
A miniszterelnök szólt arról is, hogy mindenkinek a háború ellenes támogatására számít, mert Európában jelenleh háborús veszély van.
Mindenkinek fel kell emelnie a szavát a háború ellen"
- mondta a kormányfő.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a békére való felhívás, nem jelenti mások kirekesztését.
A miniszterelnök az ukrajnai korrupciós botránnyal kapcsolatban kiemelte, ezek a kérdések fontosak, ugyanakkor részletkérdések, a legfontosabb az Oroszország és az Ukrajna közti háború, és annak hatása Magyarországra, illetve a választókra.
Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, de az, hogy mi békét tudunk teremteni, az nem lehetséges. Fontos kérdés, hogy amennyiben az európaiakat nem tudjuk meggyőzni, ki tudunk-e maradni a háborúból."
– jelentette ki a miniszterelnök.
A kormányfő elmondta, a kérdéshez hozzátartozik, hogy egy ilyen helyzetben milyen vezetők vannak Magyarország élén, és elég szuverének-e ahhoz, hogy kimaradjanak a háborúból.
A 2010 óta hozott döntéseink azt a célt is szolgálták, hogy szükség esetén kimaradjunk a háborúból"
– emelte ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint ma különböző okokból az egymással szemben álló felek nem akarnak békét kötni, ezért meg kell próbálni megmozdítani a világ nagyhatalmait, hogy rávegyék őket a békére.
Az ukránok esetében ez könnyebb, mert megszűnt szuverén országnak lenni
- vélekedett a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az oroszok esetében más a helyzet.
A kormányfő szólt arról is, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek, ha hiszünk benne. A mértéktartás és a méltányosság az a két erény, amire a magyar politikának épülnie kell. A háborúzó felek nem akarnak ma békét. A kormányfő szerint, ha akarnának, béke lenne. Ő tavaly volt mindkét vezetőnél. Zelenszkijt két órán keresztül próbálta meggyőzni arról, hogy az idő ellenük dolgozik. Kérte, hogy használja őt arra, hogy próbáljon meg békét kötni. Ez az amerikai elnökválasztás előtt volt. Azt is mondta, hogy az amerikaiak kivonulnak majd mögülük, ha Donald Trump győz.
Orbán Viktor úgy vélte hogy, az ukránokat könnyebb rávenni a békére, mert megszűntek szuverénnek lenni.
A nyugatiak tartják el őket. Van eszköz a kezükben, hogy az ukránokat a béke felé motiválják"
fűzte hozzá a miniszterelnök.
Két hónappal a háború kitörése után volt egy féltitkos tárgyalás az ukránok és az oroszok között a békéről. Az oroszok azt ajánlották, hogy két megyét magukhoz csatolnak, nem lesznek NATO-tagok, akkor béke lehet. A miniszterelnök látta az erről szóló dokumentumot. Angolszász nyomásra az ukránok ezt visszautasították. Hazamentek, és az oroszok kimondták, hogy négy megyét akarnak beilleszteni az orosz államba. Ez megtörtént, leszámítva egy megye 22 százalékát. Az oroszok ezt nem adják fel, az idő az ő oldalukon van - mondta a kormányfő.
A miniszterelnök ezt követően az orosz-ukrán háború brutális oldalát igyekezett bemutatni.
Kiemelte:
ha jól csináljuk, akkor a mindennapi élet szenvedésétől megkímélhetjük a keleti fronton élő emberek százait."
Orbán Viktor elmondta, éppen ezért nem véletlen, hogy a Vatikán is teljes mellszélességgel támogatja a békével kapcsolatos törekvéseket.
Az európai vezetőkről tudnék mondani sokfélét, de azt, hogy velejéig romlottak, azt nem merem állítani. Éppen ezért, ha jól csináljuk, más nyugati vezetőket is meg tudunk szólítani"
- tette hozzá a miniszterelnök.
A háborúpárti erőkkel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hamarosan Csehországban is egy háborúellenes vezető fog hatalomra kerülni.
Babis korábban pénzügyminiszter volt, így biztos vagyok benne, hogy nem fognak támogatni semmit, ami pénzbe kerül nekik"
- jelentette ki Orbán Viktor.
Elmondta ugyanakkor, hogy Andrej Babis személyében egy újabb harcossal gazdagodott a háborúellenesek csoportja.
A telt házas eseményt élőben közvetíti a Hír TV, illetve online is követhető:
