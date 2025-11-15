Szijjártó Péter a Háborúellenes Gyűlésen: Magyarországot nem viszik háborúba

Ma délelőtt 11 órakor Győrben kezdődött el az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.
A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Szijjártó Péter a beszéde elején felidézte, hogy politikai pályáját Győr városában kezdte. A külügyminiszter elmondta, hogy hálás a győri bencés gimnáziumnak ahol tanulhatott, ahol először találkozhatott Orbán Viktorral.
"Fantasztikusan szép évek és emlékek kötnek ide Győrhöz. Ezt mindannyian tudhatják, tudhatjátok, örökké hálás leszek a városnak, hogy innen indulhattam. Örökké hálás leszek annak a csapatnak, akikkel együtt kezdtük ezt a politikának nevezett műfajt. Ennek a csapatnak a tagjai közül most néhányan itt is vannak. Ez a csapat érte el szerintem az egész országban a legnagyobb meglepetést a 2006-os nem túl dicsőséges parlamenti választáson, amikor senki egy fabatkát nem adott volna azért, hogy mi Győrben, ha ugyancsak az első fordulóban is, de nyerni tudunk" - mondta.
A tárcavezető szerint a válságok korában élünk, lassan négy éve, hogy háború dúl a szomszédunkban. Több, mintíz éve, hogy illegális bevándorlók ostromolják a határainkat. Emellett olyan ideológiák jelentek meg, amelyek azt mondják, hogy az apa nő, az anya férfi.
Szijjártó Péter szólt az ukrajnai háborúról, megjegyezve, hogy korábban ennek a kitörésére senki sem számított. Brüsszel a háború további eszkalálásában és Ukrajna romba döntésében érdekelt, annak ellenére, hogy ez a harmadik világháború kitörésének kockázatát is magában hordozza.
A miniszter közölte, nem tudni, mire költik az európai emberek pénzét, közben pedig be akarják nyomni Ukrajnát, az ukrán maffiát, a silány gabonát az unióba. Eközben – mint mondta – lakosságcserét is akarnak az unióban, ahol már templomokat zárnak be, a keresztény identitást leépítik, relativizálják a család fogalmát, hogy a gyerekeknek azt mondják, lehetnek mások, mint aminek születtek, az anya szülő 1, az apa szülő 2.
"És közben Brüsszel be akarja nyomni az ukránokat az Európai Unióba, Ukrajnával együtt be akarja nyomni a háborút az Európai Unióba, az ukrán maffiát az Európai Unióba és a silány minőségű gabonát, a silány minőségű élelmiszereket és persze közben oda akarja küldeni az európai emberek, köztük a magyarok pénzét is. És mit akar még Brüsszel közben? Brüsszel azt akarja, hogy migránsok lepjék el egész Európát. Szégyentelenül zajlik a népességcsere" - hangsúlyozta.
Azt akarják, hogy adjanak zöld utat az LMBTQ aktivistáknak, de itt, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarország nem áll be a brüsszeli sorba.
Mindenki vonuljon hadba, mindenki engedje be a migránsokat, az LMBT aktivisták számára pedig adjanak zöld utat az óvodákba és az iskolákba, de nem kedves barátaim, amíg minket látnak, amíg ennek az országnak nemzeti kormánya van, amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, addig Magyarország nem áll be ebbe a brüsszeli sorba - húzta alá.
Közölte, Győrbe mennek ma a brüsszeliták is, ahogy mentek Kötcsére is. – ez az ember éveken át azért hisztizett, hogy az első sorból csápolhasson a miniszterelnöknek, ehhez képest dicséretes, hogy most azzal is megelégszik, hogy csak egy városban akar lenni vele.
Hozzátette, ezek az emberek nyíltan kiállnak a brüsszeli célok mellett, bele akarják nyomni az országot a háborúba, gender ideológiát akarnak, azért, mert a vezetőjüket Brüsszelben fogják, cserébe a mentelmi jogáért.
Hangsúlyozta, nem engedhetjük, hogy bevigyenek minket a háborúba, és a gyerekeink fejét tömjék.
A telt házas eseményt élőben közvetíti a Hír TV, illetve online is követhető:
