Szijjártó Péter a Háborúellenes Gyűlésen: Magyarországot nem viszik háborúba

Ma délelőtt 11 órakor Győrben kezdődött el az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.

A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Szijjártó Péter a beszéde elején felidézte, hogy politikai pályáját Győr városában kezdte. A külügyminiszter elmondta, hogy hálás a győri bencés gimnáziumnak ahol tanulhatott, ahol először találkozhatott Orbán Viktorral.

"Fantasztikusan szép évek és emlékek kötnek ide Győrhöz. Ezt mindannyian tudhatják, tudhatjátok, örökké hálás leszek a városnak, hogy innen indulhattam. Örökké hálás leszek annak a csapatnak, akikkel együtt kezdtük ezt a politikának nevezett műfajt. Ennek a csapatnak a tagjai közül most néhányan itt is vannak. Ez a csapat érte el szerintem az egész országban a legnagyobb meglepetést a 2006-os nem túl dicsőséges parlamenti választáson, amikor senki egy fabatkát nem adott volna azért, hogy mi Győrben, ha ugyancsak az első fordulóban is, de nyerni tudunk" - mondta.

A tárcavezető szerint a válságok korában élünk, lassan négy éve, hogy háború dúl a szomszédunkban. Több, mintíz éve, hogy illegális bevándorlók ostromolják a határainkat. Emellett olyan ideológiák jelentek meg, amelyek azt mondják, hogy az apa nő, az anya férfi.

Szijjártó Péter szólt az ukrajnai háborúról, megjegyezve, hogy korábban ennek a kitörésére senki sem számított. Brüsszel a háború további eszkalálásában és Ukrajna romba döntésében érdekelt, annak ellenére, hogy ez a harmadik világháború kitörésének kockázatát is magában hordozza.

A miniszter közölte, nem tudni, mire költik az európai emberek pénzét, közben pedig be akarják nyomni Ukrajnát, az ukrán maffiát, a silány gabonát az unióba. Eközben – mint mondta – lakosságcserét is akarnak az unióban, ahol már templomokat zárnak be, a keresztény identitást leépítik, relativizálják a család fogalmát, hogy a gyerekeknek azt mondják, lehetnek mások, mint aminek születtek, az anya szülő 1, az apa szülő 2.