Különleges program érkezik a szakképzésbe

Az új kezdeményezés diákmentorok bevonásával erősíti a szakképzésben a közösségi összetartást és a mentális támogatást. Megkezdik munkájukat a kortárs segítők és az őket támogató mentorok a szakképző iskoláinkban – olvasható a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményében.

A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Pollack Mihály Technikum és Kollégium épülete

Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

A program célja a szakképzésben tanuló diákok támogatása az iskolai eredményességük erősítése és a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében. Ezért a programba bevont oktatók és fiatalok azon dolgoznak majd, hogy az iskolákban könnyebben kapcsolódjanak egymáshoz a diákok és ezáltal erősödjenek az iskolai közösségek.

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ és a Piarista Kilátó Központ együttműködésében megvalósuló kezdeményezés egy több elemből álló fejlesztési programot takar, amelynek első szakaszában a kiválasztott oktatók 30 órás képzés keretében elsajátíthatták azt a tudást, amellyel támogatni tudják a kortárs segítői feladatokat vállaló diákok tevékenységét. A programba pilotként 6 szakképzési centrum került bevonásra és összesen 81 fő felkészítése már megvalósult. Ők segítik majd az iskolákban felkészíteni a kortárs segítőket, akik az iskolai tanulmányaik mellett vállalták azt, hogy önkéntesen segítik a társaikat megbirkózni az iskolával járó kihívásokkal. Az őszi időszakban 24 szakképzői intézményben 216 diák kezdte meg mentorként a felkészülési feladatokat.

„A kortárs segítők egyfajta mentális, információs és közösségi támogatói lesznek a hazai szakképző iskoláknak, ennek keretében segíthetik mindazon helyzetek könnyebb és eredményesebb megoldását, amelyek egyes életszakaszokban kihívás elé állítják a diákokat és környezetüket. A program eredményeként a kortárs segítői szolgálat létrehozásával szélesebb körben lesz lehetőség együttesen fellépni a nehézségekkel szemben is, amellyel így tovább lehet csökkenteni a korai iskolaelhagyást, illetve növelni lehet a közösségi lojalitást, és a szakképzés társadalmi elismertségét” – emelte ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár.