Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

Orbán Viktor

Békés Márton elárulja, mi a magyar külpolitika sikerének titka

34 perce
Békés Márton szerint történelmi jelentőségű Orbán Viktor és Donald Trump múlt pénteki találkozója. A XXI. Század Intézet igazgatója ennek kapcsán azt elemezte, hogy mi áll a magyar külpolitika sikere mögött.
Mi Orbán titka? A mellérendelő magyar külpolitikáról címmel megjelent a XXI. Század Intézet Mindig péntek podcastjának legújabb adása. Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök találkozója kapcsán az intézet igazgatója elemezte a magyar külpolitika sikerének titkát. 

A magyar külpolitika sikereit elemzi Békés Márton a Mindig Péntek podcast új adásában.
Csúcsra járatott magyar külpolitika

Békés Márton értékelése szerint a csúcstalálkozó történelmi jelentőségét a bejelentett megállapodások mellett a fogadtatás körülményei is megalapozzák. A történész kitért arra is, hogy az amerikai mellett például 

az orosz, a kínai és a török vezetők is hasonló nagyrabecsüléssel fogadják a magyar miniszterelnököt, aki szemmagasságban beszél a világ vezetőivel.

Békés Márton szerint a bevált magyar recept része a többoldalú elköteleződés, kölcsönös tisztelet, valamint a partnereink érdekeltté tétele a sikereinkben.

 

