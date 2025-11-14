Békés Márton elárulja, mi a magyar külpolitika sikerének titka

Mi Orbán titka? A mellérendelő magyar külpolitikáról címmel megjelent a XXI. Század Intézet Mindig péntek podcastjának legújabb adása. Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök találkozója kapcsán az intézet igazgatója elemezte a magyar külpolitika sikerének titkát.

A magyar külpolitika sikereit elemzi Békés Márton a Mindig Péntek podcast új adásában

Csúcsra járatott magyar külpolitika

Békés Márton értékelése szerint a csúcstalálkozó történelmi jelentőségét a bejelentett megállapodások mellett a fogadtatás körülményei is megalapozzák. A történész kitért arra is, hogy az amerikai mellett például

az orosz, a kínai és a török vezetők is hasonló nagyrabecsüléssel fogadják a magyar miniszterelnököt, aki szemmagasságban beszél a világ vezetőivel.

Békés Márton szerint a bevált magyar recept része a többoldalú elköteleződés, kölcsönös tisztelet, valamint a partnereink érdekeltté tétele a sikereinkben.