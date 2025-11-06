Hírlevél

Háború

Folyamatos tüzérségi tűz, bekerítés és véres harcok: ez történik a fronton

Krízis

Lemondott a cseh koalíciós kormány

kúria

Válaszolt a kúria a Tisza-adatbotrányra – mutatjuk

53 perce
A Kúria közleményt adott ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon az Alaptörvény tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét.
kúriapártatlanságfüggetlenségbíróság

Az elmúlt napokban a sajtóban több helyen is felmerült, hogy akár magyar bírák személyes adatai is illetéktelen kezekbe kerülhettek a Tisza Világ applikáció kiszivárgott adatbázisából.

Fotó: Róka László / Róka László

Kúria: A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság

Bóka János miniszter például az Igazság Órája műsorban arról beszélt, hogy a hírek szerint az internetre kikerült Tisza Párt felhasználói listában számos bíró neve is megtalálható. A listán állítólag van bíró, aki olyan nyomozási bírói csoportot vezet, amely az Európai Bizottsággal letárgyalt közvagyont érintő ügyekben a bíróságoknak ad további jogosultságot – mondta a tárcavezető.

A Kúria Sajtó és Protokoll Osztálya most közleményt adott ki a sajtóhírekkel összefüggésben, amely szerint:

A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság. Ez az oka annak, hogy Magyarország Alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét. 

A jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket.

Az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására. 

Ennek azonban megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.”

 

A Kúria Magyarországon a legfőbb bírói fórum, amelynek alapvető feladata a legfelsőbb szintű ítélkezés és az egységes bírói jogalkalmazás biztosítása. Az ítélkező fórum feladat- és hatásköreit az Alaptörvény, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rögzíti.

 

 

