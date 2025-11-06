Válaszolt a kúria a Tisza-adatbotrányra – mutatjuk

Az elmúlt napokban a sajtóban több helyen is felmerült, hogy akár magyar bírák személyes adatai is illetéktelen kezekbe kerülhettek a Tisza Világ applikáció kiszivárgott adatbázisából.

A Kúria közleményt adott ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon az Alaptörvény tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét. Fotó: Róka László / Róka László

Kúria: A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság

Bóka János miniszter például az Igazság Órája műsorban arról beszélt, hogy a hírek szerint az internetre kikerült Tisza Párt felhasználói listában számos bíró neve is megtalálható. A listán állítólag van bíró, aki olyan nyomozási bírói csoportot vezet, amely az Európai Bizottsággal letárgyalt közvagyont érintő ügyekben a bíróságoknak ad további jogosultságot – mondta a tárcavezető.

A Kúria Sajtó és Protokoll Osztálya most közleményt adott ki a sajtóhírekkel összefüggésben, amely szerint:

A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság. Ez az oka annak, hogy Magyarország Alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét. A jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket. Az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására. Ennek azonban megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.”