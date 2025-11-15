Hadba akarják állítani Magyarországot? Összefogtak a háborúellenesek

Egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy európai vezetők háborús útra akarják terelni Magyarországot. Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ uniós ügyekkel foglalkozó elemzője a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója sajtótájékoztatóján a Ripost közlése szerint úgy fogalmazott: Ursula von der Leyen többször és egészen világosan kimondta: több pénzt és több fegyvert kell küldeni Ukrajnába. Az EU-tagállamoknak öt évet adott arra, hogy felkészüljenek erre a háborúra.

Szerinte ebből következik az is, hogy (mivel az unió része), Magyarországot is hadba küldenék. Brüsszel úgy tekint a háborúra, mintha az „ukrán Európa háborúja is lenne”, és elvárná, hogy Magyarország is „felszálljon erre a vonatra”.

Lajkó a Tisza Pártot a „brüsszeli háborús parancs” végrehajtójának nevezte. Külön kitért Ruszin-Szendi Romuluszra, , aki egy veszélyes jövőképet vázolt fel a fiataloknak.