Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

Lajkó Fanni

Hadba akarják állítani Magyarországot? Összefogtak a háborúellenesek

Győrben tartott sajtótájékoztatót Lajkó Fanni, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányát mutatta be a háborúpárti politika ellenében, a háborúellenesség részeként.
Lajkó FanniNemzeti Ellenállás MozgalomUrsula von der Leyen

Egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy európai vezetők háborús útra akarják terelni Magyarországot.  Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ uniós ügyekkel foglalkozó elemzője a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója sajtótájékoztatóján a Ripost közlése szerint úgy fogalmazott: Ursula von der Leyen többször és egészen világosan kimondta: több pénzt és több fegyvert kell küldeni Ukrajnába. Az EU-tagállamoknak öt évet adott arra, hogy felkészüljenek erre a háborúra.

Lajkó Fanni a Tisza Pártot a „brüsszeli háborús parancs” végrehajtójának nevezte, külön kitérve Ruszin-Szendi Romuluszra

Szerinte ebből következik az is, hogy (mivel az unió része), Magyarországot is hadba küldenék. Brüsszel úgy tekint a háborúra, mintha az „ukrán Európa háborúja is lenne”, és elvárná, hogy Magyarország is „felszálljon erre a vonatra”.

Lajkó  a Tisza Pártot a „brüsszeli háborús parancs” végrehajtójának nevezte. Külön kitért Ruszin-Szendi Romuluszra, , aki  egy veszélyes jövőképet vázolt fel a fiataloknak.

Ruszin-Szendi világossá tette: visszahozná a sorkatonaságot. Azt mondta, hogy ha kell, berántanak mindenkit. Mi ebből a háborús jövőből nem kérünk.

 

 

