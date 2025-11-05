Hírlevél

Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Egy részeg férfi megpróbálta megcsókolni az elnököt – videó!

Lánczi Tamás

Lánczi Tamás alaposan helyretette a balliberális médiát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Népszava nevű balliberális lap a mai napon szenzációként tálalta, hogy a számításaik szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nyár óta több mint 500 millió forinttal emelkedett a bérköltsége, és a jelentős emelkedést nem az okozta, hogy a Hivatal tömegesen vett volna fel munkavállalókat. Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a közösségi oldalán reagált Zoltai Ákos cikkére. Mint írta, a Népszavának és a cikküket átvevő többi lapnak egy egyszerű pénzügyi beszámolót sem sikerült értelmezniük.
A Népszava nevű baloldali lap a mai napon szenzációként tálalta, hogy a számításaik szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nyár óta több mint 500 millió forinttal emelkedett a bérköltsége, és a jelentős emelkedést nem az okozta, hogy a Hivatal tömegesen vett volna fel munkavállalókat.

Budapest, 2025. június 24. Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke megnyitja a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferenciát a Hagyományok Házában 2025. június 24-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Lánczi Tamás (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Lánczi Tamás a közösségi média oldalán reagált Zoltai Ákos cikkére. Mint írta, a Népszavának és a cikküket átvevő többi lapnak egy egyszerű pénzügyi beszámolót sem sikerült értelmezniük.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke kifejti, valójában csak annyi történt, hogy

„június végéig kifizettünk hathavi, szeptember végéig pedig kilenchavi bért”.

„Gratulálunk a felfedezéséhez! Mindezt úgy sikerült tálalni, mintha megnőtt volna a bérkeret, és ezt több orgánum is kritikátlanul átvette” – fogalmazott Lánczi Tamás.

