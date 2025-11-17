Hírlevél

Rendkívüli

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Lánczi Tamás

Dollár- és eurómilliók ömlenek a Telexre

19 perce
A Telex.hu szeret azzal kérkedni, hogy olvasói támogatásokból és a piacról tartják fenn magukat. De „van másik” arcuk is, amit rejtegetnek a nyilvánosság elől – írta Lánczi Tamás közösségimédia-bejegyzésében.
A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban. Ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a következő időszakban olyan információkat tár fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét – ezt már a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal írta közleményében.

Telex, valóság, Telexvalóság,, Lánczi Tamás: Akit külföldről fizetnek, az nem független újságíró
Fotó: Facebook/Lánczi Tamás

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint

a Telex szeret azzal kérkedni, hogy olvasói támogatásokból és a piacról tartják fenn magukat, ugyanakkor „van másik” arcuk is,

amit rejtegetnek a nyilvánosság elől. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a következő időszakban felfedi mindazt, amiről a Telex hazudik.

Orbán Viktor reagált a Telexnek – mutatjuk, mit mondott

Lánczi Tamás: Akit külföldről fizetnek, az nem független újságíró

„Akit külföldről fizetnek, az nem független újságíró, hanem idegen zsoldban álló propagandista”

mutatott rá Lánczi Tamás.

