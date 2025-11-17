Dollár- és eurómilliók ömlenek a Telexre

A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban. Ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a következő időszakban olyan információkat tár fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét – ezt már a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal írta közleményében.
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint
a Telex szeret azzal kérkedni, hogy olvasói támogatásokból és a piacról tartják fenn magukat, ugyanakkor „van másik” arcuk is,
amit rejtegetnek a nyilvánosság elől. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a következő időszakban felfedi mindazt, amiről a Telex hazudik.
Lánczi Tamás: Akit külföldről fizetnek, az nem független újságíró
„Akit külföldről fizetnek, az nem független újságíró, hanem idegen zsoldban álló propagandista”
– mutatott rá Lánczi Tamás.