Dollár- és eurómilliók ömlenek a Telexre

A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban. Ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a következő időszakban olyan információkat tár fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét – ezt már a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal írta közleményében.

Lánczi Tamás: Akit külföldről fizetnek, az nem független újságíró

Fotó: Facebook/Lánczi Tamás

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint

a Telex szeret azzal kérkedni, hogy olvasói támogatásokból és a piacról tartják fenn magukat, ugyanakkor „van másik” arcuk is,

amit rejtegetnek a nyilvánosság elől. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a következő időszakban felfedi mindazt, amiről a Telex hazudik.