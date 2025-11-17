A 26. Lázárinfó, ezúttal Esztergomban!

Tovább folytatódik Lázár János építési és közlekedési miniszter nagy sikerű országjárása, mely szerdán Esztergomban lesz.
A Lázárinfó november 19-i állomása a Dunakanyarba látogat. Lázár János Esztergomban tartja soron következő utcafórumát, ahol válaszol a helyiek kérdéseire.
A parázs vitákat sem mellőző találkozó rendszeres témát biztosít a közvélemény számára, így nem csoda a hatalmas érdeklődés, ami valószínűleg most sem marad el.
