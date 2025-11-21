Lázár János: 80 milliárdos fejlesztéssel 93 svájci motorvonattal erősödik a magyar vasút

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar kormány fürkésző szemeit Svájcra vetette, és egy olyan vasúti fejlesztésre készül, amely évtizedekre meghatározhatja a hazai közlekedés jövőjét.

Az építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy a magyar kormány készen áll 93 használt, de kiváló állapotú svájci Stadler motorvonat megvásárlására, amelyeket felújítva és átalakítva állítanak forgalomba Magyarországon. Lázár János szerint a 80 milliárd forintos beruházás új korszakot nyithat a hazai közösségi közlekedésben Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztõség



Lázár János: Az új járművek érkezésével a MÁV történetének egyik legnagyobb flottabővítése valósulhat meg

A svájci vasúttársaság rövidesen lecseréli teljes motorvonatflottáját, a magyar kormány pedig kész átvenni a 15–20 éves, rendkívül jó állapotú Stadler motorvonatokat.

A magyar kormány kész arra, hogy a 15-20 éves használt járműveket átvegye, Magyarországon forgalomba állítsa, és a magyarok számára rendelkezésre bocsássa”

– fogalmazott Lázár János hozzátéve, hogy a svájci minőség hosszú távon is megbízható, a járművek nemcsak 15, hanem akár 30–40–50 évig is magas színvonalon üzemelhetnek.

A tervek szerint még 2025-ben megszületik a megállapodás 93 motorvonat – összesen mintegy 14 ezer ülőhely – lekötéséről és megvásárlásáról. A tranzakció értéke mintegy 80 milliárd forint lesz, amelyben a Stadler vállalja a teljes műszaki átalakítást, a magyar forgalmi igényekhez igazítást, valamint a járművek teljes felújítását és szervizelését.

Különösen fontos elem, hogy a teljes felújítás és korszerűsítés Magyarországon, Szolnokon történik, a Stadler hazai üzemében. Ez nemcsak a vasúti fejlesztés szempontjából jelent hatalmas előrelépést, hanem komoly ipari és munkahelyteremtő hatással is bír.

Lázár szerint ez a beruházás egy újabb lépés a hazai vasúti közlekedés megújításában:

Ez azt jelenti, hogy a svájci minőség nemcsak 15 évet tud, hanem akár 30–40–50 évet is”

– emelte ki a miniszter, hangsúlyozva, hogy a magyar utazók jelentős minőségi javulásra számíthatnak a következő években.

Az új járművek érkezésével a MÁV történetének egyik legnagyobb flottabővítése valósulhat meg – modern, megbízható, kényelmes vonatokkal, erős hazai ipari háttérrel.