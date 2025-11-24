Lázár: A Tisza Párt mindent fel fog adni

Lázár János komolyan oda pörkölt a Tisza Pártnak, amikor arról beszélt, hogy szerinte milyen következményei lennének annak, ha az ellenzéki párt hatalomra kerülne. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a kormány garanciákat ad, míg a Tisza Párt ezekkel ellentétesen mindent feladna.

Lázár János Salgótarjánban

Fotó: Facebook / Lázár János

A politikus szerint a Tisza vezetői azt ígérik, hogy mindent rendbe tesznek és elhozzák Brüsszelből a forrásokat, ám ennek szerinte komoly ára van. Azt mondta, az ellenzék részéről „annak az a feltétele, hogy lefeküdjenek, és föladjanak valamit”.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy míg a kormány garantálja a határvédelmet, szerinte a Tisza Párt feladná a kerítést. Állítása szerint a békepolitikát is veszély fenyegetné, mert a Tisza „bele vinné Magyarországot a háborúba”, mivel Brüsszel elvárása miatt támogatniuk kellene Ukrajna háborúját az oroszokkal szemben.

A kormány garantálja az olcsó energiát, az orosz és amerikai jóváhagyás mellett érkező olajat és gázt. Úgy látja, a Tisza ezzel szemben „lefeküdne Brüsszelnek”, és ezzel feladná az olcsó gázt és áramot is.

Lázár János hangsúlyozta: A kormány a biztonságot garantálja, míg szerinte a Tisza Párt a káoszt hozná el. Azt mondta, a Tisza „föladna mindent abból, amit az elmúlt 15 évben közösen elértünk”.