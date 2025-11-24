Lázár János a vasútfejlesztésekről: Kontárok, nyerészkedők kíméljenek!

Lázár János legújabb Facebook-bejegyzésében az 1200 milliárd forintos vasútfejlesztési programról írt. Az építési és közlekedési miniszter szerint ez az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai beruházási csomagja, amely a következő időszak legfontosabb infrastruktúra-fejlesztései közé tartozik. A Lázár által ismertetett felhívás szerint a vasútfejlesztés több nagyvonalú projektet is tartalmaz, a cél pedig az, hogy a hazai vasúthálózat gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb legyen.

Lázár János

Fotó: Facebook/Lázár János

„Kontárok, nyerészkedők, gyarmatosítók kíméljenek!” – írta Lázár, hozzátéve, hogy csak olyan vállalkozásokra számítanak, amelyek valódi teljesítményt képesek letenni az asztalra. A miniszter által meghirdetett program része az országos vasútfejlesztési stratégia, amely több kritikus szakasz korszerűsítésére fókuszál.

Több kulcsfontosságú vonal korszerűsítése indulhat el

A bejelentés szerint több fontos vasútvonal is érintett a fejlesztésekben. A felsorolás alapján a Lázár által vezetett tárca a következő projektek megindítására készül:

A vasútfejlesztés érinti a Kőbánya-Kispest és Kecskemét közötti szakaszt, a Debrecen–Nyíregyháza vonalat, valamint a Kiskunfélegyháza és Szeged közötti pályát is. A miniszter kiemelte, hogy ezek a fejlesztések régóta váratnak magukra, és a vasúti közlekedés biztonságát, sebességét és megbízhatóságát javíthatják. A felsorolt beruházások jelentős részben tehermentesíthetik a túlterhelt vonalakat, és a régiók közti kapcsolatokat is erősítik. A program egyik látványos eleme a Gubacsi híd újjáépítése lesz, amely évtizedek óta problémás pontja a hálózatnak.

Folytatódik a Déli Körvasút fejlesztése is

Lázár kiemelte, hogy az elmúlt száz év legnagyobb fővárosi vasútfejlesztése, a Déli Körvasút is folytatódik. A projekt célja Budapest vasúti kapacitásának bővítése, a belvárosi szakaszok tehermentesítése és a városi közlekedés gyorsítása. A program részeként új megállók, modernebb infrastruktúra és nagyobb vonatsűrűség valósulhat meg. A Déli Körvasút fejlesztése a budapesti agglomeráció közlekedésének egyik kulcseleme, ezért a beruházás folytatása a kormány prioritásai közé tartozik.