Lázár János: Amerikában is az számít, hogy mennyi a rezsi

Nagyon fontos, hogy az ember, ne a fellegekben járjon, hanem az embereket érdeklő és érintő problémákkal foglalkozzon – mutatott rá Lázár János építési és közlekedési miniszter.
A Fehér Házban nem ideológiai, nem értelmiségi beszélgetés zajlik – számolt be Lázár János az egyik Lázárinfón történő előadásán az Egyesült Államokban tett utazása során szerzett tapasztalatairól. Hozzátéve: 

Hanem arról beszélgettünk, hogy hogy lehet segíteni az embereknek, hogy lenne jobb az embereknek.”

Lázár János Salgótarjánban
Lázár János Salgótarjánban. Fotó: Facebook / Lázár János

Megjegyezte, hogy Amerikában is az a fő szempont, hogy mennyit fizetnek a rezsiért az emberek, ahogy Magyarországon is ez számít elsősorban.

Magyarországon mindenki bérből és fizetésből él. A kormánynak ezeket az embereket kell képviselnie, az őket érdeklő és érintő problémákkal kell foglalkoznia.

 

