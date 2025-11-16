Lázár János: Amerikában is az számít, hogy mennyi a rezsi

Nagyon fontos, hogy az ember, ne a fellegekben járjon, hanem az embereket érdeklő és érintő problémákkal foglalkozzon – mutatott rá Lázár János építési és közlekedési miniszter.
A Fehér Házban nem ideológiai, nem értelmiségi beszélgetés zajlik – számolt be Lázár János az egyik Lázárinfón történő előadásán az Egyesült Államokban tett utazása során szerzett tapasztalatairól. Hozzátéve:
Hanem arról beszélgettünk, hogy hogy lehet segíteni az embereknek, hogy lenne jobb az embereknek.”
Megjegyezte, hogy Amerikában is az a fő szempont, hogy mennyit fizetnek a rezsiért az emberek, ahogy Magyarországon is ez számít elsősorban.
Magyarországon mindenki bérből és fizetésből él. A kormánynak ezeket az embereket kell képviselnie, az őket érdeklő és érintő problémákkal kell foglalkoznia.
