Lázár János: Amerikában is az számít, hogy mennyi a rezsi

A Fehér Házban nem ideológiai, nem értelmiségi beszélgetés zajlik – számolt be Lázár János az egyik Lázárinfón történő előadásán az Egyesült Államokban tett utazása során szerzett tapasztalatairól. Hozzátéve:

Hanem arról beszélgettünk, hogy hogy lehet segíteni az embereknek, hogy lenne jobb az embereknek.”

Lázár János Salgótarjánban. Fotó: Facebook / Lázár János

Megjegyezte, hogy Amerikában is az a fő szempont, hogy mennyit fizetnek a rezsiért az emberek, ahogy Magyarországon is ez számít elsősorban.

Magyarországon mindenki bérből és fizetésből él. A kormánynak ezeket az embereket kell képviselnie, az őket érdeklő és érintő problémákkal kell foglalkoznia.