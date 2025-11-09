Hírlevél

Rendkívüli

Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

Lázár János

Lázár János egy nagyon fontos dolgot tanult Donald Trumptól és a washingtoni útból

Bele kell állni a kérdésekbe – az építési és közlekedési miniszter szerint ez volt a tanulsága a washingtoni látogatásnak. Lázár János Donald Trumpról is elmondta a véleményét vasárnapi videójában.
Lázár János

„Egy nagyon tapasztalt, nagyon bölcs, gyors, nem a ravasz a jó szó, de éles eszű és nagyon jó gondolkodású ember. Mi magyarok mondjuk ezt, hogy valaki jó gondolkodású ember, klasszikus értelemben a világról, családról, dolgokról, politikáról nagyon jól gondolkodik. Egy elképesztő nagy harcos, ami kialakult benne, benyomásként 79 évesen visszaküzdötte magát. Ezt a világon nagyon kevés ember tudta volna megcsinálni egy olyan összetett politikai struktúrában, mint amilyen az Amerikai Egyesült Államok" – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videóban.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungarys purchase of Russian oil, and European relations. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lázár János szerint Donald Trump tapasztalt, nagyon bölcs, gyors, éles eszű és nagyon jó gondolkodású vezető  Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt tanulta Lázár János

A tárcavezető arról is említést tett, hogy mit tanult az amerikai elnöktől. „A sajtótájékoztatónak az volt a tanulsága, hogy bele kell állni a kérdésekbe. Sokkal világosabban, érthetőbben és egyszerűbben fogalmaznak itt az angolszász vagy az amerikai politikában, mint nálunk" – árulta el a személyes történetét. 

Lázár János tagja volt annak a szűkkörű delegációnak, amelyik tárgyalt az amerikaikkal. Rajta kívül Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vett részt az egyeztetéseken. 

 

