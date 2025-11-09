Lázár János egy nagyon fontos dolgot tanult Donald Trumptól és a washingtoni útból

„Egy nagyon tapasztalt, nagyon bölcs, gyors, nem a ravasz a jó szó, de éles eszű és nagyon jó gondolkodású ember. Mi magyarok mondjuk ezt, hogy valaki jó gondolkodású ember, klasszikus értelemben a világról, családról, dolgokról, politikáról nagyon jól gondolkodik. Egy elképesztő nagy harcos, ami kialakult benne, benyomásként 79 évesen visszaküzdötte magát. Ezt a világon nagyon kevés ember tudta volna megcsinálni egy olyan összetett politikai struktúrában, mint amilyen az Amerikai Egyesült Államok" – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Lázár János szerint Donald Trump tapasztalt, nagyon bölcs, gyors, éles eszű és nagyon jó gondolkodású vezető Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt tanulta Lázár János

A tárcavezető arról is említést tett, hogy mit tanult az amerikai elnöktől. „A sajtótájékoztatónak az volt a tanulsága, hogy bele kell állni a kérdésekbe. Sokkal világosabban, érthetőbben és egyszerűbben fogalmaznak itt az angolszász vagy az amerikai politikában, mint nálunk" – árulta el a személyes történetét.

Lázár János tagja volt annak a szűkkörű delegációnak, amelyik tárgyalt az amerikaikkal. Rajta kívül Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vett részt az egyeztetéseken.