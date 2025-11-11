Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hirtelen felbukkant az eltűnt orosz külügyminiszter, és mindent elmondott

Olvasta?

Rejtélyes változások a 3I/ATLAS-nál: ilyet még nem láttak a kutatók

Nógrád vármegye

Lázár János: Ezer új magyar autóbuszt vásárolunk

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nógrád vármegye 15 új buszt kap az idén, ebből már 9 itt van és 6 még érkezik. Ezer új magyar gyártású autóbusszal erősödik a Volán 5800 buszból álló flottája, ebből 400-at már a magyar gyártó leszállított – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nógrád vármegyeMÁV-VOLÁNBUSZ CSOPORTnógrádiflottájaMagyar buszmagyar autóbuszVolánbuszÉpítési és Közlekedési MinisztériumvolánLázár János

A tíz miniszteri vállalás egyik fontos pontja, hogy ezer új magyar autóbuszt vásárolunk. Itt áll mögöttünk az egyik – mondta Lázár János Salgótarjánban.

Lázár János az egyik új Volán buszon Salgótarjánban. (Fotó: Facebook)
Lázár János az egyik új Volán buszon Salgótarjánban (Fotó: Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter kifejtette:

Így van, Nógrád vármegye 15 új buszt kap az idén, ebből már 9 itt van és 6 még érkezik. Ezer új magyar gyártású autóbusszal erősödik a Volán 5800 buszból álló flottája, ebből 400-at már a magyar gyártó leszállított.

Ezzel erősítjük a helyközi közlekedést ebben a vármegyében is, ahol nagyon sokan ingáznak, például ide Salgótarjánba. Az ő helyzetüket könnyítik ezek az új buszok, amiből már itt van jó néhány, és jövőre is kapnak még a nógrádiak. Hajrá Nógrád, hajrá Salgótarján, hajrá Volán! – zárta a videóját Lázár János.

Kiderült, meddig kapott szankciómentességet Magyarország

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!