Lázár János: Ezer új magyar autóbuszt vásárolunk

A tíz miniszteri vállalás egyik fontos pontja, hogy ezer új magyar autóbuszt vásárolunk. Itt áll mögöttünk az egyik – mondta Lázár János Salgótarjánban.

Lázár János az egyik új Volán buszon Salgótarjánban (Fotó: Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter kifejtette:

Így van, Nógrád vármegye 15 új buszt kap az idén, ebből már 9 itt van és 6 még érkezik. Ezer új magyar gyártású autóbusszal erősödik a Volán 5800 buszból álló flottája, ebből 400-at már a magyar gyártó leszállított.

Ezzel erősítjük a helyközi közlekedést ebben a vármegyében is, ahol nagyon sokan ingáznak, például ide Salgótarjánba. Az ő helyzetüket könnyítik ezek az új buszok, amiből már itt van jó néhány, és jövőre is kapnak még a nógrádiak. Hajrá Nógrád, hajrá Salgótarján, hajrá Volán! – zárta a videóját Lázár János.