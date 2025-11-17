Hírlevél

Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Sport

A számok nem hazudnak: lesújtó adatok Rossi idei teljesítményéről

Lázár János

Új fejlemény a Strabag-ügyben! Nem teszik zsebre, amit Lázár Jánostól kapnak

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az építési és közlekedési miniszter törvénymódosítást kezdeményezett annak érdekében, hogyha a garanciát vagy a felelősségvállalást nem teljesíti a kivitelező, akkor 5 évre kizárásra kerülhessen a további közbeszerzésekből. Lázár János szerint ezzel egy lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy egy fair és felelősségteljes rendszerben jó minőségű állami beruházásokat hajthassunk végre.
Lázár Jánosközbeszerzési törvényközbeszerzésgaranciafelelősségvállalástörvénymódosítás

A Törvényalkotási Bizottság is egyetértett azzal, hogy aki garanciát vállal, annak teljesítenie is kell azt! – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn Facebook oldalán.

LázárJános, Lázár János
Lázár János: Nem a hiba következménye a kizárás, hanem a hárításé és az átverésé!
Fotó: Facebook/Lázár János

Egy konkrét eset, az M30-as autópálya süllyedése és a Strabag jótállási, garanciális javítási kötelezettségének be nem tartása vezetett a módosítás megalkotásához, írta a miniszter, azt is hozzátette,

azt kezdeményezi, hogyha a garanciát vagy a felelősségvállalást nem teljesíti a kivitelező, akkor 5 évre kizárásra kerülhessen a további közbeszerzésekből.

Hangsúlyozta: nem a hiba következménye a kizárás, hanem a hárításé és az átverésé.

Lesz Lex Strabag, Lázár János benyújtotta a törvénymódosítást

Mint ismeretes,  2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.

Miskolc és Szikszó között azonban az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott, így az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024 február végén le kellett zárni.

Idén februárban a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Lázár János építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, ami azonban nem történt meg.

A tárcavezető szerint az M30-as egyértelműen 

  • a Strabag hibájából süllyedt meg, 
  • a vállalat pedig szórakozik a magyar kormánnyal. 

A miniszter a törvénymódosítással kapcsolatban hozzátette:

„Amennyiben a közbeszerzési törvény szigorítását sikerül bevezetni, még egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy egy fair és felelősségteljes rendszerben jó minőségű állami beruházásokat hajthassunk végre!”

