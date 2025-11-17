Új fejlemény a Strabag-ügyben! Nem teszik zsebre, amit Lázár Jánostól kapnak

A Törvényalkotási Bizottság is egyetértett azzal, hogy aki garanciát vállal, annak teljesítenie is kell azt! – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn Facebook oldalán.

Lázár János: Nem a hiba következménye a kizárás, hanem a hárításé és az átverésé!

Fotó: Facebook/Lázár János

Egy konkrét eset, az M30-as autópálya süllyedése és a Strabag jótállási, garanciális javítási kötelezettségének be nem tartása vezetett a módosítás megalkotásához, írta a miniszter, azt is hozzátette,

azt kezdeményezi, hogyha a garanciát vagy a felelősségvállalást nem teljesíti a kivitelező, akkor 5 évre kizárásra kerülhessen a további közbeszerzésekből.

Hangsúlyozta: nem a hiba következménye a kizárás, hanem a hárításé és az átverésé.