Lázár János

Lázár János: „Ma is mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!”

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az építési és közlekedési miniszter Reels-videóban mutatta meg, hogyan zajlottak az utolsó percek a Blair House-ban, közvetlenül a Fehér Házba indulás előtt. Lázár János büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy Magyarország ismét meghívást kapott az amerikai elnöktől.
Lázár JánosBlair HouseTrump-Orbán-csúcsFehér Ház

Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki szintén a magyar delegáció tagjaként érkezett Washingtonba, szintén fontos tárgyalás előtt áll. 

A készülődés utolsó percei a Blair House-ban, Washingtonban, Trump elnök vendégeként. Irány a Fehér Ház. Ma is mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!” 

– osztotta meg gondolatait, nyakkendőjét kötve a miniszter

 

 

