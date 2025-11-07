Lázár János: „Ma is mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!”

Az építési és közlekedési miniszter Reels-videóban mutatta meg, hogyan zajlottak az utolsó percek a Blair House-ban, közvetlenül a Fehér Házba indulás előtt. Lázár János büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy Magyarország ismét meghívást kapott az amerikai elnöktől.

Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki szintén a magyar delegáció tagjaként érkezett Washingtonba, szintén fontos tárgyalás előtt áll. A készülődés utolsó percei a Blair House-ban, Washingtonban, Trump elnök vendégeként. Irány a Fehér Ház. Ma is mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!” – osztotta meg gondolatait, nyakkendőjét kötve a miniszter.

