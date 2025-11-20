Lázár János már kora reggel kampányolt a háború ellen Zalában

A mostani időszak nagy kérdése, hogy Európa a háború irányába halad, vagy a béke irányába halad. Mi egy olyan politikai közösséget képviselünk Nagy Bálinttal együtt, akik azt mondjuk, hogy ennek az országnak, ennek a hazának békére van szüksége mindenképpen. Ha van békesség az országon belül és az országon kívül, akkor lehet gyarapodni, lehet fejlődni és lehet előre haladni, különben nagyon nehéz lesz. Mi azt gondoljuk, hogy ez a fő kérdés