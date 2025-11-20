Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Lázár János

Lázár János már kora reggel kampányolt a háború ellen Zalában

Tegnap, 12:02
A mostani időszak nagy kérdése, hogy Európa a háború irányába halad, vagy a béke irányába halad. Mi egy olyan politikai közösséget képviselünk, akik azt mondják, hogy ennek az országnak, ennek a hazának békére van szüksége – mondta Lázár János csütörtök reggel Zalaszentgróton, ahol az építési és közlekedési miniszter az eddigi legkorábbi Lázárinfót tartotta a település piacán.
Lázár JánosHáború UkrajnábanZalaszentgrótUkrajnaNagy Bálint

„Mindenkinek szeretnénk megköszönni az eddigi aláírását (...), és ha még nem írt alá, akkor mindenkit bíztatok arra, hogy támogasson bennünket annak érdekében, hogy Ukrajnába ne kelljen pénzt, katonát, fegyvert, embert, életet küldenünk" – mondta Lázár János csütörtök reggeli reels-videójában.

Lázár János Zalaszentgróton (Fotó: Facebook)
Lázár János Zalaszentgróton (Fotó: Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette:

A mostani időszak nagy kérdése, hogy Európa a háború irányába halad, vagy a béke irányába halad. Mi egy olyan politikai közösséget képviselünk Nagy Bálinttal együtt, akik azt mondjuk, hogy ennek az országnak, ennek a hazának békére van szüksége mindenképpen. Ha van békesség az országon belül és az országon kívül, akkor lehet gyarapodni, lehet fejlődni és lehet előre haladni, különben nagyon nehéz lesz. Mi azt gondoljuk, hogy ez a fő kérdés

– hangsúlyozta Lázár János.

