Lázár János már kora reggel kampányolt a háború ellen Zalában

„Mindenkinek szeretnénk megköszönni az eddigi aláírását (...), és ha még nem írt alá, akkor mindenkit bíztatok arra, hogy támogasson bennünket annak érdekében, hogy Ukrajnába ne kelljen pénzt, katonát, fegyvert, embert, életet küldenünk" – mondta Lázár János csütörtök reggeli reels-videójában.
Az építési és közlekedési miniszter hozzátette:
A mostani időszak nagy kérdése, hogy Európa a háború irányába halad, vagy a béke irányába halad. Mi egy olyan politikai közösséget képviselünk Nagy Bálinttal együtt, akik azt mondjuk, hogy ennek az országnak, ennek a hazának békére van szüksége mindenképpen. Ha van békesség az országon belül és az országon kívül, akkor lehet gyarapodni, lehet fejlődni és lehet előre haladni, különben nagyon nehéz lesz. Mi azt gondoljuk, hogy ez a fő kérdés
– hangsúlyozta Lázár János.