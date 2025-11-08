Hírlevél

Lázár János: Megvédtük a rezsicsökkentést, megvédtük a magyar embereket!

29 perce
Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – a miniszterelnök rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük. Orbán Viktor azt is elmondta, mi ennek az előfeltétele, és hogyan teljesítették. Lázár János, a tárgyalásokon részt vevő miniszter osztotta meg videóbejegyzésében a hírt.
Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – mondta el Orbán Viktor rövid videójában, amelyet Lázár János, építési és közlekedési miniszter osztott meg Facebook-oldalán.

Lázár János: Megvédtük a rezsicsökkentést, megvédtük a magyar embereket!

A miniszterelnök a videóban elmondta, minden szükséges előfeltételét megteremtették annak, hogy Magyarországon legyen Európában a legalacsonyabb energiaár, ami konkrétan azt jelenti:

„A Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk.”

Orbán Viktor azt is hozzátette, nincs szankció, amely az onnan Magyarországnak érkező ellátást korlátozná vagy drágábbá tenné.

A miniszterelnök rámutatott:

„Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség.”

 

