Lázár János

Orbán Viktor a magyarok embere, Donald Trump a magyarok barátja

„Ha ők összefognak, mi csak nyerhetünk!” – az építési és közlekedési miniszter egy új videót osztott meg a washingtoni tárgyalásokról. Lázár János korábban azt mondta: „Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni.”
Lázár JánosTrump-Orbán-csúcsOrbán ViktorDonald Trump

Donald Trumpról és Orbán Viktorról szólva Lázár János úgy fogalmazott: Orbán Viktor a magyarok embere, Donald Trump a magyarok barátja. Ha ők összefognak, mi csak nyerhetünk!

Lázár János: Orbán Viktor a magyarok embere, Donald Trump a magyarok barátja
Lázár János: Orbán Viktor a magyarok embere, Donald Trump a magyarok barátja
Fotó: Facebook/Lázár János

Lázár János az amerikai eredményekről

A miniszter korábban közölte a közösségi oldalán:

„Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni.”

Lázár János: Két hazafi egy asztalnál – elkezdődött a Trump–Orbán-csúcs

Most pedig a két ország vezetőjéről azt hangsúlyozta:

 „Ha ők összefognak, mi csak nyerhetünk.”

