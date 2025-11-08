„Ha ők összefognak, mi csak nyerhetünk!” – az építési és közlekedési miniszter egy új videót osztott meg a washingtoni tárgyalásokról. Lázár János korábban azt mondta: „Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni.”

Vágólapra másolva!

Donald Trumpról és Orbán Viktorról szólva Lázár János úgy fogalmazott: Orbán Viktor a magyarok embere, Donald Trump a magyarok barátja. Ha ők összefognak, mi csak nyerhetünk! Lázár János: Orbán Viktor a magyarok embere, Donald Trump a magyarok barátja

Fotó: Facebook/Lázár János Lázár János az amerikai eredményekről A miniszter korábban közölte a közösségi oldalán: „Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni.”

Most pedig a két ország vezetőjéről azt hangsúlyozta: „Ha ők összefognak, mi csak nyerhetünk.”

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!