hódmezővásárhelyi

Lázár János: Magyarok voltunk az első pillanattól az utolsóig

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
„Magyarok voltunk az első pillanattól az utolsóig. Az tiszteletreméltó dolog, hogy van a magyarok között egy olyan ember, aki erre képes. Ezt nagyon kevés magyar politikus tudná megcsinálni, nagyon kevés magyar politikusnak lenne bátorsága ahhoz, hogy angolul nyíltan és négyszemközt is az amerikai elnök számára Magyarország érdekeit vagy Európa érdekeit profi módon keretezze, fordítsa, képviselje, értékelje” – mondta Lázár János Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni tárgyalásaira utalva.
hódmezővásárhelyi

Lázár János hétfőn reggel a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott interjút, ahol természetesen szóba került az elmúlt pénteki Trump-Orbán-csúcstalálkozó is, amin az építési és közlekedési miniszter is részt vett. 

Washington, 2025. november 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (középen j-b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (középen j-b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

„Magyarok voltunk az első pillanattól az utolsóig. Az tiszteletreméltó dolog, hogy van a magyarok között egy olyan ember, aki erre képes. Ezt nagyon kevés magyar politikus tudná megcsinálni, nagyon kevés magyar politikusnak lenne bátorsága ahhoz, hogy angolul nyíltan és négyszemközt is az amerikai elnök számára Magyarország érdekeit vagy Európa érdekeit profi módon keretezze, fordítsa, képviselje, értékelje” – mondta Lázár János, majd hozzátette: 

Ez egy olyan tudás és olyan képesség, ahogyan kevés európai vezető merne így föllépni. Tehát ott azért az a mondat mindenki figyelmébe ajánlom, amikor a sajtótájékoztatón a miniszterelnök magához ragadta a szót, és azt mondta, hogy mi nem azért jöttünk, hogy az európaiakkal való vitánkban segítséget kérjünk, mert mi Magyarország tudjuk a vitáinkat rendezni. És ezt egy olyan ember mondta, aki 20 éve miniszterelnök, azért ott mi nem hajlott derékkal mentünk oda, és nem hajlott gerinccel vagy összetört gerinccel jöttünk ki. Magyarok voltunk az első pillanattól az utolsóig!”

– hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter. 

Lázár János: Orbán Viktor angolul is tökéletesen képviselte a magyar érdekeket Washingtonban

Korábbi cikkünkben beszámoltunk már arról is, hogy Lázár János megtisztelőnek nevete, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter mellett ő is ott ülhetett bent a miniszterelnökkel a washingtoni megbeszélésen. A hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott hétfői interjújában az építési és közlekedési miniszter kifejtette: három fő oszlopa lesz a választási kampánynak, amelyeket Orbán Viktor, Szijjártó Péter és ő alkotnak majd. Lázár megjegyezte: személy szerint is fontos felkészülési tapasztalat volt, hogy „beleláthatott a boszorkánykonyhába”.

