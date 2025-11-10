Lázár János: Magyarok voltunk az első pillanattól az utolsóig

Lázár János hétfőn reggel a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott interjút, ahol természetesen szóba került az elmúlt pénteki Trump-Orbán-csúcstalálkozó is, amin az építési és közlekedési miniszter is részt vett.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (középen j-b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

„Magyarok voltunk az első pillanattól az utolsóig. Az tiszteletreméltó dolog, hogy van a magyarok között egy olyan ember, aki erre képes. Ezt nagyon kevés magyar politikus tudná megcsinálni, nagyon kevés magyar politikusnak lenne bátorsága ahhoz, hogy angolul nyíltan és négyszemközt is az amerikai elnök számára Magyarország érdekeit vagy Európa érdekeit profi módon keretezze, fordítsa, képviselje, értékelje” – mondta Lázár János, majd hozzátette:

Ez egy olyan tudás és olyan képesség, ahogyan kevés európai vezető merne így föllépni. Tehát ott azért az a mondat mindenki figyelmébe ajánlom, amikor a sajtótájékoztatón a miniszterelnök magához ragadta a szót, és azt mondta, hogy mi nem azért jöttünk, hogy az európaiakkal való vitánkban segítséget kérjünk, mert mi Magyarország tudjuk a vitáinkat rendezni. És ezt egy olyan ember mondta, aki 20 éve miniszterelnök, azért ott mi nem hajlott derékkal mentünk oda, és nem hajlott gerinccel vagy összetört gerinccel jöttünk ki. Magyarok voltunk az első pillanattól az utolsóig!”

– hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.