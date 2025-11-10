Lázár János: Orbán Viktor angolul is tökéletesen képviselte a magyar érdekeket Washingtonban

A magyar kormánydelegáció múlt heti, washingtoni látogatását értékelte Lázár János a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott interjújában. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök azért vitte magával a washingtoni tárgyalásra, mert a következő időszakban fontos feladatai lesznek – számolt be a 24.hu a beszélgetésről.

Lázár János Orbán Viktor mellett vett részt a Donald Trumppal folytatott tárgyaláson.

Fotó: Lázár János Facebook

A Fehér Házban tartott tárgyalásokról szólva elmondta: olyan hangulata volt, mintha nyolc-tíz barát vagy közeli munkatárs beszélgetne.

Nagyon jó hangulatú beszélgetés volt”

– mondta Lázár János.

Kiemelte: érdekes volt számára, hogy

az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor tanácsát, véleményét, gondolatait számos kérdésben.

„A beszélgetés úgy tagolódott, hogy az első részben végigvettük a négy-öt magyar témát. Paksi atomerőmű, fűtőanyag-szállítás, energiaszállítási útvonalak, kereskedelmi, katonai együttműködés, az amerikai védőpajzs kialakítása Magyarország számára. Ez volt az első blokk.

Utána világpolitika jött, ami már a nagyfiúk játéka”

– fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.