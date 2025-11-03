Hírlevél

Strabag

Lázár János rádörrent az osztrák multira: jobban teszi, ha összekapja magát

„Ez így nem mehet tovább! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit! Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását” – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter annak kapcsán, hogy az osztrák Strabag építővállalat az általa vállalt tíz hónapos garancia leteltével sem javította ki az M30-as autóút hibáit.
Lázár János hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, 

kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk.”

Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszának helyreállításán Szikszó határában 2025. július 16-án. A szakaszt az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tavaly február 17-én zárta le, miután a pályaszerkezet több helyen is elmozdult, a burkolat pedig megrepedt. A helyreállítás az ütemtervnek megfelelően halad, várhatóan október 31-re elkészülnek a munkálatokkal. MTI/Vajda János
Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszán Szikszó határában 2025. július 16-án. A pályaszakaszt 2024 februárjában zárták le, miután a pályaszerkezet több helyen is elmozdult. A Strabag Hungária megkezdte a helyreállítást (Fotó: MTI/Vajda János)

Lázár János: A 10 hónap lejárt, de a munkát nem végezték el

A Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között – emlékeztetett a miniszter. – Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. 

A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan

– írta a miniszter.

Lázár János: Naivak voltunk, a Strabag átb*szott bennünket

„Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út.”

Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne” 

– fűzte hozzá Lázár János.

 

