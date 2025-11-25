Lázár kemény üzenetet küldött a Strabagnak, ezt nem teszik zsebre – videó

A jövőben nem az az elv, hogy egy visz mindent, hanem az, hogy élni és élni hagyni. Minden magyar vállalkozónak lehetőséget kell adni az útépítő vállalkozási szektorban is – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a Megafon rendezvényén.

Vágólapra másolva!

„Semmi szükség se a Strabagra, se más külföldi útépítőre, amikor vannak nagyon jó magyar útépítők” – fogalmazott az építési és közlekedési miniszter keddi Facebook-videójában. Mindenkinek lehetőséget kell adni, aki magyar vállalkozó, mert a vállalkozási szektorban az élni és élni hagyni elvét kell érvényesíteni” – hangsúlyozta, utalva a közbeszerzési törvény nemrég indítványozott módosítására utalva.

A miniszter hozzátette: „Ha valaki eddig úgy gondolta, hogy magyar vállalkozóként az általunk eddig helyzetbe hozott magyaroktól hátrány éri, akkor nekik igazat kell adni, korrigálni kell, és a jövőben nem az az elv, hogy egy visz mindent, hanem az, hogy élni és élni hagyni.”

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!