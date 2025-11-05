Hírlevél

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Egy részeg férfi megpróbálta megcsókolni az elnököt – videó!

Lázárinfó lesz Washingtonban?

Azért nem lesz Lázárinfó a héten, mert csütörtökön az Amerikai Egyesült Államokba utazom, a miniszterelnök úr meghívására, illetve felkérésére. Csatlakozom a Fehér Házba induló delegációhoz, és emiatt csütörtökön nem lesz Lázárinfó, hacsak ott nem tartok egyet Washingtonban – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a videójában.
Ma már a negyedik újságíró hívott, hogy a héten miért nem lesz Lázárinfó? Azért nem lesz Lázárinfó a héten, mert csütörtökön az Amerikai Egyesült Államokba utazom, a miniszterelnök úr meghívására, illetve felkérésére. Csatlakozom a Fehér Házba induló delegációhoz, és emiatt csütörtökön nem lesz Lázárinfó, hacsak ott nem tartok egyet Washingtonban – mondta Lázár János a videójában.

Lázárinfó (Forrás: Facebook)
Lázárinfó (Forrás: Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette:

De nem hiszem, hogy ott lenne erre szükség, bár ez egy olyan műfaj, amit ők is megtanulhatnának. Utcai harcosokra szerintem az ottani belpolitikában is van szükség. De a következő Lázárinfó a jövő héten Salgótarjánban és Egerben lesz, és most már nem csak ígéretként, hanem valóságként fogok tudni beszélni arról, hogy lesz 14. havi nyugdíj, ahogy ezt Sárospatakon és Nagykanizsán is és Békéscsabán is megígértem és szóba hoztam a választóknak, nagyon fontos, hogy a 14. havi nyugdíjat meg tudjuk valósítani, és a 13. havit pedig megvédjük a tiszásoktól.”

Tehát a washingtoni látogatás után irány a salgótarjáni Lázárinfó, ahol a 13. havi nyugdíj megvédése és a 14. havi nyugdíj garantálása következik – hangsúlyozta Lázár János.

 

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

 

