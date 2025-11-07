Lenyűgöző képeken Orbán Viktor és Donald Trump történelmi csúcstalálkozója – galéria

Orbán Viktor a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. Megmutatjuk a legjobb képeket.
Megérkezett a magyar miniszterelnök a Fehér Házba. Orbán Viktort személyesen Donald Trump fogadta.
Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott találkozón azt mondta, hogy kedveli és tiszteli Orbán Viktort, aki jól vezeti Magyarországot, és szerinte sikeres lesz a következő választáson is, amelyen támogatni fogja.
Az Egyesült Államok elnöke szívélyesen fogadta a magyar miniszterelnököt, íme a képgalériánk:
Galéria: Képeken a Trump-Orbán csúcs Washingtonban
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
