Orbán Viktor

Lenyűgöző képeken Orbán Viktor és Donald Trump történelmi csúcstalálkozója – galéria

Orbán Viktor a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. Megmutatjuk a legjobb képeket.
Megérkezett a magyar miniszterelnök a Fehér Házba. Orbán Viktort személyesen Donald Trump fogadta.

Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott találkozón azt mondta, hogy kedveli és tiszteli Orbán Viktort, aki jól vezeti Magyarországot, és szerinte sikeres lesz a következő választáson is, amelyen támogatni fogja.

Az Egyesült Államok elnöke szívélyesen fogadta a magyar miniszterelnököt, íme a képgalériánk:

Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
Donald Trump kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort

 

 

