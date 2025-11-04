Lesz Lex Strabag, Lázár János benyújtotta a törvénymódosítást

Benyújtotta a parlamentnek Lázár János építési és közlekedési miniszter azt a törvénymódosítást, amelyet máris „Lex Strabag” néven emlegetnek. A javaslat értelmében az állami építési beruházások esetében kizárják a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek súlyosan megszegik a szerződésben vállalt kötelezettségeiket, különösen, ha a jótállási vagy szavatossági feladatokat határidőn túl teljesítik – írta meg az Index.

Lázár János benyújtotta a törvénymódosítást

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A tervezet szerint az eljárásokban nem vehet részt olyan vállalkozás, amely az elmúlt öt évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházás során súlyos szerződésszegést követett el.