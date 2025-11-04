Lesz Lex Strabag, Lázár János benyújtotta a törvénymódosítást

Benyújtotta a parlamentnek Lázár János építési és közlekedési miniszter azt a törvénymódosítást, amelyet máris „Lex Strabag” néven emlegetnek. A javaslat értelmében az állami építési beruházások esetében kizárják a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek súlyosan megszegik a szerződésben vállalt kötelezettségeiket, különösen, ha a jótállási vagy szavatossági feladatokat határidőn túl teljesítik – írta meg az Index.
A tervezet szerint az eljárásokban nem vehet részt olyan vállalkozás, amely az elmúlt öt évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházás során súlyos szerződésszegést követett el.
A módosítás célja a kormány szerint az, hogy megvédjék a közpénzeket, és garantálják, hogy a közúti és vasúti fejlesztések megfelelő minőségben készüljenek el.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lázár hétfőn jelezte: „azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk.”
A kezdeményezés kiemelt példájaként a miniszter a Strabag ügyére hivatkozott. Az M30-as autóút egy szakasza Szikszó közelében az átadást követően megsüllyedt és használhatatlanná vált, az osztrák építőipari cég pedig nem végezte el időben a javítást.