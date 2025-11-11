Ukrajna támogatói Lvivben tartanak EU-csúcsot, ahol a magyar vétó kijátszása is napirenden lesz

Az európai ügyekért felelős miniszterek informális találkozóját december közepén tartják Lvivben, Dánia – az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöksége – és Tarasz Kacska, Ukrajna miniszterelnök-helyettese közös szervezésében – írja a Politico alapján a Magyar Nemzet.
Az ukránokat támogató EU-csúcs azért Lvivben lesz megtartva, mert a szervezők a helyszínnel is „világos és egységes politikai üzenetet” akarnak küldeni
A Politico által megszerzett meghívó szerint a tanácskozás fő célja az „Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrelépések” értékelése, valamint az ország reformtörekvései iránti politikailag egységes támogatás kinyilvánítása.
A találkozó lehetőséget ad az elért eredmények számbavételére, a következő lépésekkel kapcsolatos gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs erőfeszítései iránti politikai támogatásunk megerősítésére”
– áll a dokumentumban.
A helyszínválasztás sem véletlen. A szervezők ugyanis „világos és egységes politikai üzenetet” akarnak küldeni arról, hogy: „Ukrajna jövője az Európai Unión belül van.”
Brüsszel azon dolgozik, hogy gyorsítósávon terelje az ukrán csatlakozást, és megkerülje a magyar vétót, amely eddig akadályozta a folyamat hivatalos elindítását. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor többször jelezte, hogy Magyarország nem támogatja a csatlakozási tárgyalások megkezdését, amíg Ukrajna nem garantálja a magyar kisebbség jogait, illetve nem teljesíti az uniós feltételeket.
Mivel az uniós döntésekhez egyhangú támogatás szükséges, Brüsszel alternatív megoldást keres. Két uniós tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy a terv szerint Ukrajna és Moldova „előrehozott reformokat” kezdhetne el hivatalos jóváhagyás nélkül.
Az a cél, hogy a lehető legtöbbet tegyük meg várakozás nélkül. Aztán amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késedelem nélkül cselekedhetünk”
– fogalmazott egyikük.
Mint ismeretes, a magyar kormány álláspontja szerint azonban az ukrán csatlakozás erőltetése politikai hiba, és a magyar vétó éppen az unió hosszú távú stabilitását szolgálja.