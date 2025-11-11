Ukrajna támogatói Lvivben tartanak EU-csúcsot, ahol a magyar vétó kijátszása is napirenden lesz

Az európai ügyekért felelős miniszterek informális találkozóját december közepén tartják Lvivben, Dánia – az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöksége – és Tarasz Kacska, Ukrajna miniszterelnök-helyettese közös szervezésében – írja a Politico alapján a Magyar Nemzet.

December 10–11-én informális EU-csúcstalálkozót tartanak Ukrajnában, ahol az uniós országok európai ügyekért felelős miniszterei a Kijev EU-tagságát előmozdító lépésekről tárgyalnak. A találkozó fő célja Lvivben nem más lesz, mint a magyar vétó megkerülése az ukrán csatlakozás ügyében Fotó: YVES HERMAN / POOL

Az ukránokat támogató EU-csúcs azért Lvivben lesz megtartva, mert a szervezők a helyszínnel is „világos és egységes politikai üzenetet” akarnak küldeni

A Politico által megszerzett meghívó szerint a tanácskozás fő célja az „Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrelépések” értékelése, valamint az ország reformtörekvései iránti politikailag egységes támogatás kinyilvánítása.

A találkozó lehetőséget ad az elért eredmények számbavételére, a következő lépésekkel kapcsolatos gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs erőfeszítései iránti politikai támogatásunk megerősítésére”

– áll a dokumentumban.

A helyszínválasztás sem véletlen. A szervezők ugyanis „világos és egységes politikai üzenetet” akarnak küldeni arról, hogy: „Ukrajna jövője az Európai Unión belül van.”

Brüsszel azon dolgozik, hogy gyorsítósávon terelje az ukrán csatlakozást, és megkerülje a magyar vétót, amely eddig akadályozta a folyamat hivatalos elindítását. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor többször jelezte, hogy Magyarország nem támogatja a csatlakozási tárgyalások megkezdését, amíg Ukrajna nem garantálja a magyar kisebbség jogait, illetve nem teljesíti az uniós feltételeket.

Mivel az uniós döntésekhez egyhangú támogatás szükséges, Brüsszel alternatív megoldást keres. Két uniós tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy a terv szerint Ukrajna és Moldova „előrehozott reformokat” kezdhetne el hivatalos jóváhagyás nélkül.

Az a cél, hogy a lehető legtöbbet tegyük meg várakozás nélkül. Aztán amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késedelem nélkül cselekedhetünk”

– fogalmazott egyikük.