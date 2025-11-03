Lendületben a magyar–macedón partnerség: Orbán Viktor gratulált az új kormányfőnek

Nem új keletű a jó kapcsolat

A magyar kormányfő már korábban is hangsúlyozta az észak-macedóniai választások fontosságát Magyarország számára. 2025 márciusában, mikor hivatalában fogadta Mickoszkit, úgy fogalmazott: „Magyarország biztonsága szempontjából kulcskérdés Észak-Macedónia stabilitása”, és szégyenletesnek nevezte az Európai Unió eljárását az ország egyre elhúzódó csatlakozási folyamatával kapcsolatban. A mostani gratuláció ezt a korábbi álláspontot erősíti meg, jelezve, hogy Magyarország továbbra is stratégiai partnerként tekint a nyugat-balkáni országra.