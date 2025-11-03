Lendületben a magyar–macedón partnerség: Orbán Viktor gratulált az új kormányfőnek

A magyar miniszterelnök az X közösségi platformon fejezte ki elismerését Hrisztijan Mickoszkinak, valamint a Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Demokratikus Párt a Macedón Nemzeti Egységért (VMRO–DPMNE) tagjainak. Orbán Viktor hangsúlyozta: a párt és vezetője nagyszerű sikert ért el az önkormányzati választások második fordulójában, ami egyértelműen mutatja a lakosság bizalmát és támogatását.
Ez egy erős eredmény, és a lakosság bizalmának egyértelmű jele. Várom az együttműködést az elkövetkező időszakban”
– írta Orbán Viktor.
Nem új keletű a jó kapcsolat
A magyar kormányfő már korábban is hangsúlyozta az észak-macedóniai választások fontosságát Magyarország számára. 2025 márciusában, mikor hivatalában fogadta Mickoszkit, úgy fogalmazott: „Magyarország biztonsága szempontjából kulcskérdés Észak-Macedónia stabilitása”, és szégyenletesnek nevezte az Európai Unió eljárását az ország egyre elhúzódó csatlakozási folyamatával kapcsolatban. A mostani gratuláció ezt a korábbi álláspontot erősíti meg, jelezve, hogy Magyarország továbbra is stratégiai partnerként tekint a nyugat-balkáni országra.