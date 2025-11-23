Hírlevél

Orbán Viktor

Van-e élet a halál után? Kulisszatitkokat osztott meg a magyar miniszterelnök – videó

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az M4 Sport vendége volt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg kulisszatitkokat.
Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg kulisszatitkokat. A magyar miniszterelnök az M4 Sport „Gurulj be lassítva is!”podcastjának volt a vendége.

magyar miniszterelnök
A magyar miniszterelnök az M4 Sport csatornájának vendége volt 
Fotó: Illusztráció/Facebook/Orbán Viktor 

A magyar miniszterelnökkel Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel beszélgetett

Orbán Viktor néhány napja titokzatos posztot osztott meg a  Facebookon, mely alá azt írta: Van-e élet a halál után? Utóbb kiderült, pénteken az M4 Sport vendége volt, ahol Bognár Györggyel, a Paksi FC  vezetőedzőjével és Hajdú B. Istvánnal, a csatorna népszerű kommentátorával beszégetett a magyar futball helyzetéről. A moderátor Petrovics-Mérei Andrea volt. A miniszterelnök a műsor kimaradt jeleneteiből egy rövid válogatást is megosztott. Magát a műsort itt tudja megtekinteni!

Orbán Viktor elmondta, hogy mi lehet a magyar foci jövője

Új generáció, új álmok. Az utánpótlás nevelése a magyar foci jövője! A labdarúgó akadémiai rendszer az nem az MLSZ-hez, hanem a sport államtitkársághoz van bekötve. Tehát ott a kormányzatnak mégiscsak van egy közvetlenebb felelőssége, mint a sportág bármely más részterületében. Alapvetően nem a futballal kell kezdenünk a dolgot, hanem a gyerekekkel – hangsúlyozta a kormányfő. A részletekért kattintson ide!

 

