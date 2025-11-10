Hírlevél

Magyar Péter a sajátjait is elárulja, míg a kormány megvédi a rezsicsökkentést

Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést! A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti – írja Facebook-bejegyzésében a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás bejegyzésében arra is utalhat, hogy Magyar Péter saját feleségét is elárulta, lehallgatásra építette politikai karrierjét.
Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést! A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Péter, Menczer, rezsicsökkentés
Fotó: Magyar Nemzet

Mint korábban beszámoltunk róla: Donald Trump amerikai elnök ígérete szerint teljes szankciómentességet kap Magyarország az orosz olajimport és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók vonatkozásában. A Tisza Párt ehhez képest az orosz energiafüggőség megszüntetésére épít. A Tisza Párt ígérete önállósággal kecsegtet, ám valójában a rezsicsökkentési program fenntarthatatlanságát jelentené, ami többszörösére emelné a közüzemi díjakat. Menczer Tamás bejegyzésében emellett arra utalhatott, hogy Magyar Péter saját feleségét is elárulta, lehallgatásra építette politikai karrierjét.

 

