Magyar Péter a sajátjait is elárulja, míg a kormány megvédi a rezsicsökkentést

Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést! A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Fotó: Magyar Nemzet

Mint korábban beszámoltunk róla: Donald Trump amerikai elnök ígérete szerint teljes szankciómentességet kap Magyarország az orosz olajimport és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók vonatkozásában. A Tisza Párt ehhez képest az orosz energiafüggőség megszüntetésére épít. A Tisza Párt ígérete önállósággal kecsegtet, ám valójában a rezsicsökkentési program fenntarthatatlanságát jelentené, ami többszörösére emelné a közüzemi díjakat. Menczer Tamás bejegyzésében emellett arra utalhatott, hogy Magyar Péter saját feleségét is elárulta, lehallgatásra építette politikai karrierjét.