Balliberális, globalista, ukránpárti jelölteket indíthat Magyar Péter az országgyűlési választáson

Hosszú huzavona és halogatás előzi meg a Tisza Párt lehetséges országgyűlési képviselőjelöltjeinek előválasztásán induló 315 fős lista nyilvánosságra hozatalát, miközben már kiszivárgott néhány név Magyar Péterék házi sajtójához, így például a Telexhez. Ezért a Magyar Nemzet is megkezdi a legismertebb leendő Tisza-jelöltek bemutatását.

Magyar Péter balkeze, Nagy Ervin itt a Tisza Párt később letartóztatott szervezőjével fotózkodik (Forrás: Facebook)

LMBTQ-harcos tiszás jelölt a Józsefvárosban

Az első, biztos befutónak nevezhető tiszás jelölt Budapest 2-es számú egyéni választókerületében, Józsefvárosban a hazai LMBTQ- és gendermozgalom oszlopos tagja, Bódis Kriszta. Magyar Péter oldalán az év elején feltűnt és a Tisza Párt kongresszusán is felszólaló aktivista a pride környékén is rendszeres szereplő, több évtizede szervez az LMBTQ-felvonuláshoz kapcsolódó rendezvényeket. Csipke Józsika elnevezéssel LMBTQ-mesét is írt, Falusi románc (meleg szerelem) címen pedig filmet rendezett. A Meseország mindenkié című botránymesekönyv honlapjának kezdőlapján szintén egy Bódistól származó idézet olvasható: „Az ember varázslatos isteni kreatúra, a szivárvány színeinek sokféleségével és a szabadság felelősségével megajándékozva.”

Migránssimogató, bevándorláspárti jelölt

A Labrisz Leszbikus Egyesülettel ugyancsak kapcsolatban álló Bódis az LMBTQ- és gender-ügyeken túl számos kérdésben vall szélsőséges nézeteket. Köztük a bevándorlást illetően: 2015-ben, a legnagyobb migrációs krízis idején például úgy fogalmazott, hogy a migráció nem válság, hanem esély. A 2024-es 21. Verzió Filmfesztiválon egyenesen álvalóságnak nevezte, hogy a bevándorlók terroristák lennének.

A 2016-os kvótanépszavazást pedig menekültellenes gyűlöletkampánynak nevezték egy 2017-es petíciót reklámozó Facebook-posztban, amelyben Bódisé mellett számos balliberális politikus és véleményvezér neve is szerepelt. A petícióban egyébként azt sürgették, hogy az Európai Parlament szólítsa fel a magyar kormányt a civil szervezetekről szóló törvényjavaslata visszavonására. Nem olyan régen a balliberális Szerető Szabolcs márciusi podcastjában, a Kompországban adott hangot bevándorláspárti beállítódásának. Arra a kérdésre ugyanis, hogy mi az álláspontja a migrációval kapcsolatban, Bódis gyakorlatilag álproblémának nevezte a kérdéskört: „ilyen szintű vitákba bonyolódtak a politikusok is. Sajnos a szakpolitikusok is, ami nem a lényeges, igazi problémákat illeti. Mélyen egyetértek Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok”.