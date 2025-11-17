Balliberális, globalista, ukránpárti jelölteket indíthat Magyar Péter az országgyűlési választáson

Hosszú huzavona és halogatás előzi meg a Tisza Párt lehetséges országgyűlési képviselőjelöltjeinek előválasztásán induló 315 fős lista nyilvánosságra hozatalát, miközben már kiszivárgott néhány név Magyar Péterék házi sajtójához, így például a Telexhez. Ezért a Magyar Nemzet is megkezdi a legismertebb leendő Tisza-jelöltek bemutatását.
LMBTQ-harcos tiszás jelölt a Józsefvárosban
Az első, biztos befutónak nevezhető tiszás jelölt Budapest 2-es számú egyéni választókerületében, Józsefvárosban a hazai LMBTQ- és gendermozgalom oszlopos tagja, Bódis Kriszta. Magyar Péter oldalán az év elején feltűnt és a Tisza Párt kongresszusán is felszólaló aktivista a pride környékén is rendszeres szereplő, több évtizede szervez az LMBTQ-felvonuláshoz kapcsolódó rendezvényeket. Csipke Józsika elnevezéssel LMBTQ-mesét is írt, Falusi románc (meleg szerelem) címen pedig filmet rendezett. A Meseország mindenkié című botránymesekönyv honlapjának kezdőlapján szintén egy Bódistól származó idézet olvasható: „Az ember varázslatos isteni kreatúra, a szivárvány színeinek sokféleségével és a szabadság felelősségével megajándékozva.”
Migránssimogató, bevándorláspárti jelölt
A Labrisz Leszbikus Egyesülettel ugyancsak kapcsolatban álló Bódis az LMBTQ- és gender-ügyeken túl számos kérdésben vall szélsőséges nézeteket. Köztük a bevándorlást illetően: 2015-ben, a legnagyobb migrációs krízis idején például úgy fogalmazott, hogy a migráció nem válság, hanem esély. A 2024-es 21. Verzió Filmfesztiválon egyenesen álvalóságnak nevezte, hogy a bevándorlók terroristák lennének.
A 2016-os kvótanépszavazást pedig menekültellenes gyűlöletkampánynak nevezték egy 2017-es petíciót reklámozó Facebook-posztban, amelyben Bódisé mellett számos balliberális politikus és véleményvezér neve is szerepelt. A petícióban egyébként azt sürgették, hogy az Európai Parlament szólítsa fel a magyar kormányt a civil szervezetekről szóló törvényjavaslata visszavonására. Nem olyan régen a balliberális Szerető Szabolcs márciusi podcastjában, a Kompországban adott hangot bevándorláspárti beállítódásának. Arra a kérdésre ugyanis, hogy mi az álláspontja a migrációval kapcsolatban, Bódis gyakorlatilag álproblémának nevezte a kérdéskört: „ilyen szintű vitákba bonyolódtak a politikusok is. Sajnos a szakpolitikusok is, ami nem a lényeges, igazi problémákat illeti. Mélyen egyetértek Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok”.
Nagy Ervin, Magyar Péter bizalmi embere
A Fejér vármegyei 4. Országgyűlési Egyéni Választókerületben (OEVK), azaz
Dunaújvárosban egy másik balliberális „nagyágyút” indíthat majd a Tisza Párt. Nagy Ervin színész a kezdetektől teljes mellszélességgel támogatja Magyar Pétert, rendszeres felszólalója volt a nagygyűléseken már akkor is, amikor még párt nélkül indított „szólókarriert” a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatója.
De nem a Tisza Párt vezére mellett bukkant fel először a politikai küzdőtéren az előadóművész, hiszen a 2022-es választások előtt is láthattuk Márki-Zay Péter és az egyesített baloldal színpadán szerepelni. Egy interjúban hosszasan fejtegette, hogy miért kellene a baloldal miniszterelnök-jelöltjét támogatni.
Nagy Ervin soha nem titkolta ellenszenvét az Orbán-kormánnyal szemben, mint ahogy nyitott könyv a közéleti aktivitása is a színészi pályafutása mellett. Már 2017-ben Bajnai Gordon, korábbi, bukott balliberális miniszterelnököt méltatta egy interjúban, ahol azt nyilatkozta: „Jobban szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni. De a társadalom még nem tart ott, hogy egy kedves, intelligens belvárosi kultúrlény kelljen neki.”
Később, 2024 márciusában a Partizánnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Sokkal inkább szeretnék egy teljesen nyugodt, nyugati típusú szociáldemokráciában élni, ahol nekem nem kell ilyen dolgok miatt mennem. Nem kell reumás katonaként fölkelnem és üvöltöznöm tereken az égbekiáltó igazságtalanságok miatt.”
