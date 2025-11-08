Hírlevél

Magyar Péter

Magyar Péter egy Brüsszelből zsarolható, vazallus pártvezető

A Tisza-adatbotrány kapcsán nyilatkozott a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán, aki egy esetleges büntetőeljárás során megállapítható pártvezetői felelősségről és az ahhoz kapcsolódó szankcionálásról is beszélt. Brüsszel aligha függesztené fel Magyar Péter mentelmi jogát.
Brüsszel háborús terveihez jól jön egy zsarolható, vazallus pártvezető – mondta a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt adatbotránya kapcsán, Magyar Péter vonatkozásában ifj. Lomnici Zoltán.

Magyar Péter,magyarpéter, tüntetés, magyarpéterfotóm
Magyar Péter személye megkerülhetetlen a Tisza-adatbotrány kapcsán
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter személye megkerülhetetlen egy büntetőeljárásban

A Századvég Alapítvány szakértője szerint a párt jogi képviseletét is ellátó Magyar Péter személye ugyanis megkerülhetetlen egy esetleges felelősségre vonási eljárásban, Brüsszel ugyanakkor aligha függesztené fel az EP-képviselő mentelmi jogát. Az alkotmányjogász úgy véli:

a kétszázezer ember adatát érintő szivárgás minden idők legsúlyosabb hazai adatvédelmi botránya.

„A jelenlegi információk alapján a Tisza Párt politikai érdekében állt az adatgyűjtés, és nem sikerült megvédeniük kétszázezer magyar ember adatait”

– mondta el a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója a lapnak.

Az alkotmányjogász tájékoztatta a lapot: az uniós és hazai normák egyértelműek abban a tekintetben, ha az adatkezelő nem védi meg kellően az adatokat technikailag vagy szervezetileg, a személyes adatokat jogosulatlanul továbbítja harmadik országba, valamint az érintettek jogait nem biztosítja. 

A szankció hatósági eljárásban kiszabott bíróságtól, büntetőbíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetésig terjedhet

– mutatott rá ifj. Lomnici.

Korábban lapunk arról írt, hogy az elmúlt napokban a sajtóban több helyen is felmerült, hogy akár magyar bírák személyes adatai is illetéktelen kezekbe kerülhettek a Tisza Világ applikáció kiszivárgott adatbázisából.

A Kúria ezzel kapcsolatos közleményében így fogalmaz:

„A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság. Ez az oka annak, hogy Magyarország Alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét. A jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják

a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket.

Az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására. Ennek azonban megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.”

 

