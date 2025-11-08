Magyar Péter egy Brüsszelből zsarolható, vazallus pártvezető

Brüsszel háborús terveihez jól jön egy zsarolható, vazallus pártvezető – mondta a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt adatbotránya kapcsán, Magyar Péter vonatkozásában ifj. Lomnici Zoltán.

Magyar Péter személye megkerülhetetlen a Tisza-adatbotrány kapcsán

Magyar Péter személye megkerülhetetlen egy büntetőeljárásban

A Századvég Alapítvány szakértője szerint a párt jogi képviseletét is ellátó Magyar Péter személye ugyanis megkerülhetetlen egy esetleges felelősségre vonási eljárásban, Brüsszel ugyanakkor aligha függesztené fel az EP-képviselő mentelmi jogát. Az alkotmányjogász úgy véli:

a kétszázezer ember adatát érintő szivárgás minden idők legsúlyosabb hazai adatvédelmi botránya.

„A jelenlegi információk alapján a Tisza Párt politikai érdekében állt az adatgyűjtés, és nem sikerült megvédeniük kétszázezer magyar ember adatait”

– mondta el a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója a lapnak.

Az alkotmányjogász tájékoztatta a lapot: az uniós és hazai normák egyértelműek abban a tekintetben, ha az adatkezelő nem védi meg kellően az adatokat technikailag vagy szervezetileg, a személyes adatokat jogosulatlanul továbbítja harmadik országba, valamint az érintettek jogait nem biztosítja.

A szankció hatósági eljárásban kiszabott bíróságtól, büntetőbíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetésig terjedhet

– mutatott rá ifj. Lomnici.

Korábban lapunk arról írt, hogy az elmúlt napokban a sajtóban több helyen is felmerült, hogy akár magyar bírák személyes adatai is illetéktelen kezekbe kerülhettek a Tisza Világ applikáció kiszivárgott adatbázisából.

A Kúria ezzel kapcsolatos közleményében így fogalmaz:

„A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság. Ez az oka annak, hogy Magyarország Alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét. A jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják

a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket.

Az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására. Ennek azonban megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.”