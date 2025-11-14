Hírlevél

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Itt a bizonyíték: egyre kisebb helyeken mer csak fellépni Magyar Péter

Itt a bizonyíték: egyre kisebb helyeken mer csak fellépni Magyar Péter

58 perce
Magyar Péter országjárása egyre kisebb helyszíneket céloz meg, a győri fórumok jól mutatják, hogyan fogy az érdeklődés a Tisza Párt eseményei iránt. Szombaton már a harmadik rendezvényre készülnek Győrben – az eddigi legkisebb helyen. Cikkünkben fotókkal és a helyszínek területének összevetésével mutatjuk be az egyre lanyhuló lelkesedést.
Magyar PéterTisza PártBALLIBERÁLIS TÜNTETÉSgyőrországjárás

Győr remek példája annak, hogyan húzódnak egyre kisebb terekre és zárt helyekre Magyar Péter fórumai. A pártelnök már többször megfordult a városban, most pedig ismét oda veszi az irányt – részben azért, mert kiderült: itt indul útjára a Digitális Polgári Körök háborúellenes országjárása is. Magyar Péter első győri rendezvényére 2024. június 5-én került sor a Duna kapu téren. A körülbelül 7000 négyzetméteres helyszín akkor mintegy háromezer szimpatizánst fogadott.

Magyar Péter első győri rendezvényére 2024. június 5-én került sor a Duna kapu téren
Duna kapu tér
Magyar Péter első győri rendezvényére 2024. június 5-én került sor a Duna kapu téren

Ez a fórum még az első országjárás része volt, a Tisza Pártnak akkor még sem programja, sem szakértői, sem jelöltjei nem voltak. Az érdeklődést inkább a hergelés tartotta fenn.

 

Egyre kevesebb résztvevő Magyar Péter gyűlésein

Több mint egy évvel később, 2025. augusztus 22-én újra Győrbe látogatott Magyar Péter a „80 nap alatt Magyarország körül” turné keretében. A fórumot akkor már a Vásárhelyi Pál utcai Duna parti sétányon tartották, amely nagyjából 5000 négyzetméteres. A résztvevők száma is visszafogottabb volt: körülbelül 1500 fő volt kíváncsi rá.

A kisebb érdeklődés részben annak tudható be, hogy Magyar Péter a korábbi fórumokon – Nagykanizsán, Székesfehérváron és Pannonhalmán – már több bejelentést ellőtt, így a szimpatizánsok figyelme láthatóan alábbhagyott. Ezt a helyszínen készült fotók is jól mutatták.

Duna parti sétány
Duna parti sétány

Szombaton ismét Győr kerül célkeresztbe, a Tisza Párt igyekszik fenntartani a megszokott hangulatkeltést, miután Orbán Viktor korábban közölte, hogy a DPK is itt tartja majd egyik eseményét. A mostani fórum helyszíne a Bécsi kapu tér lesz. Az alig 2000 négyzetméteres tér a korábbiaknál is jóval kisebb, így alkalmazkodik a folyamatosan csökkenő résztvevői létszámhoz. A kisebb helyszín előnye, hogy kevesebb embert is könnyebb „tömegként” fotózni.

Bécsi kapu tér

A jelek szerint Magyar Péter új országjárásának állomásait is eleve kisebb, legfeljebb néhány száz fős helyszínekre tervezik, mivel pontosan tudják: a látogatottság szerény lesz.

Íme Gulyás Gergely zseniális válasza Magyar Péter legújabb hazugságára

 

 

