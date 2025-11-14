Minden nagy ügyben az óbaloldal szövegét fújta a Magyar Péternek játszó győri polgármester

A győri polgármester, Pintér Bence látványosan beszállt a Tisza Párt mellett a kampányba, és úgy tűnik, nem véletlenül. Hétfőn ugyanis a saját közösségi oldalán hívta nyilvános vitára a városháza dísztermébe Orbán Viktor miniszterelnököt és Magyar Pétert. A Tisza Párt vezetője persze rögtön rárepült a lehetőségre, és azonnal jelezte is, hogy elfogadja a meghívást.
Mielőtt azonban rátérnénk arra, mi lehet Pintér Bence személyes célja, érdemes felidézni a háttérben húzódó politikai összefüggéseket. A kormányfő és a jelenlegi legerősebb ellenzéki párt vezetője közötti vita ugyanis hónapok óta visszatérő téma a balliberális médiában. Orbán Viktor többször is egyértelművé tette: nem Magyar Péterrel akar vitázni, mert szerinte a Tisza Párt elnöke csak a brüsszeli érdekeket képviseli, és a megbízói az Európai Néppártnál, illetve Brüsszelben keresendők. Erről a kormányfő nemrég az ATV-ben is beszélt, hangsúlyozva:
aki a Tisza Pártra szavaz, valójában Brüsszelre szavaz, és ő azokkal vitázik, akik szerinte Magyarország ellenfelei.
Ezért is tűnik úgy, hogy Pintér Bence kezdeményezése valójában Magyar Péter kommunikációs céljait szolgálja: ismét elmondhatja, hogy a miniszterelnök nem mer kiállni ellene.
A helyszín és az időpont sem véletlen.
Orbán Viktor már október végén bejelentette, hogy november 15-én Győrből indul a Digitális Polgári Körök országjárása, amelynek fő témája a béke és a háborúellenesség lesz. Nem sokkal később Magyar Péter is közölte, hogy ők is elindítják a saját országjárásukat, s ugyanazokon a helyszíneken és ugyanabban az időben is tartanak fórumokat, mint a DPK.
Magyar már ekkor bedobta azt a kommunikációs trükköt, hogy a miniszterelnök akár át is mehetne hozzájuk a győri rendezvényre.
Ezek után állt elő a győri polgármester a vitajavaslattal.
De nézzük meg, ki az az ember, aki most a Tisza Párt elnökének állt be segíteni!
Balliberális újságíróból Momentum által támogatott polgármester
Pintér Bence nem a semmiből érkezett a politikába. A médiában kezdte, dolgozott a Mandinernél, majd Simicska Lajos tulajdonában lévő, időközben balra fordított Magyar Nemzetnél.
Ezután az Azonnalihoz került, ahol újságíróként, majd szerkesztőként töltött be fontos pozíciókat, később pedig az Ugytudjuk.hu győri főmunkatársaként dolgozott.
Eközben egyre közelebb került a politikához is. 2023-ban megalapította a Tiszta Szívvel a Városért nevű győri lokálpatrióta egyesületet, amely később bejelentette, hogy ő lesz a polgármesterjelöltjük 2024-ben.
A Momentum nagyon gyorsan besorolt mögé, majd később az LMP is, így végül közös jelöltként indult, és tavaly nyáron meg is nyerte a választást.
Nem meglepő, hogy ilyen széles baloldali támogatást kapott, hiszen az elmúlt években számos olyan álláspontot fogalmazott meg, amelyek egy az egyben megegyeznek a progresszív ellenzék álláspontjával. Ezekből következzen néhány emlékezetes példa.
Kiállt a migránskvóta mellett
2015-ben, a migrációs válság csúcspontján Pintér hosszú blogbejegyzésben méltatta az Európai Bizottság kvótarendszerét. Szerinte Magyarországnak kifejezetten jó lenne, ha meghatározott keretek között, kvóták alapján osztanák szét a migránsokat.
Úgy vélte, ez még mindig jobb, mint a szabályozatlan helyzet, és összességében pozitív lehet az országnak.
Ekkor még nem volt határkerítés, és naponta érkeztek az illegális bevándorlók, a kvótarendszer viszont hosszú távon is kötelező betelepítéseket eredményezett volna, ami már akkor is rengeteg biztonsági és gazdasági kérdést vetett fel.
Bevándorlásra szükségünk van
Nem sokkal később egy másik írásában tovább erősítette bevándorláspárti álláspontját. Nyíltan egyetértett a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ menekültügyi kritikáival, és arról írt, hogy
szerinte Magyarországon gyakorlatilag megszűnt a menedékjog.
Emellett kijelentette: szervezett formában igenis szükség van bevándorlásra, példaként pedig a dél-spanyol mezőgazdasági területek munkaerőigényét hozta fel.
A rezsicsökkentés a népek ópiuma
Régi baloldali alapállást vett fel Pintér abban a 2013-as cikkében, amelyben a rezsicsökkentést sem kímélte.
Úgy vélte, a lakosság célzott támogatása puszta propaganda, amely szerinte a kommunizmus és a kádári nosztalgia keveréke.
Azt írta, könnyű politikai pontokat lehet így szerezni, mert a választók azonnal érzik a számlán, hogy kevesebbet fizetnek.