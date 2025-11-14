Minden nagy ügyben az óbaloldal szövegét fújta a Magyar Péternek játszó győri polgármester

A győri polgármester, Pintér Bence látványosan beszállt a Tisza Párt mellett a kampányba, és úgy tűnik, nem véletlenül. Hétfőn ugyanis a saját közösségi oldalán hívta nyilvános vitára a városháza dísztermébe Orbán Viktor miniszterelnököt és Magyar Pétert. A Tisza Párt vezetője persze rögtön rárepült a lehetőségre, és azonnal jelezte is, hogy elfogadja a meghívást.

Magyar Péter embere minden nagy ügyben az óbaloldal szövegét fújta Fotó: Makovics Kornél

Mielőtt azonban rátérnénk arra, mi lehet Pintér Bence személyes célja, érdemes felidézni a háttérben húzódó politikai összefüggéseket. A kormányfő és a jelenlegi legerősebb ellenzéki párt vezetője közötti vita ugyanis hónapok óta visszatérő téma a balliberális médiában. Orbán Viktor többször is egyértelművé tette: nem Magyar Péterrel akar vitázni, mert szerinte a Tisza Párt elnöke csak a brüsszeli érdekeket képviseli, és a megbízói az Európai Néppártnál, illetve Brüsszelben keresendők. Erről a kormányfő nemrég az ATV-ben is beszélt, hangsúlyozva:

aki a Tisza Pártra szavaz, valójában Brüsszelre szavaz, és ő azokkal vitázik, akik szerinte Magyarország ellenfelei.

Ezért is tűnik úgy, hogy Pintér Bence kezdeményezése valójában Magyar Péter kommunikációs céljait szolgálja: ismét elmondhatja, hogy a miniszterelnök nem mer kiállni ellene.

A helyszín és az időpont sem véletlen.

Orbán Viktor már október végén bejelentette, hogy november 15-én Győrből indul a Digitális Polgári Körök országjárása, amelynek fő témája a béke és a háborúellenesség lesz. Nem sokkal később Magyar Péter is közölte, hogy ők is elindítják a saját országjárásukat, s ugyanazokon a helyszíneken és ugyanabban az időben is tartanak fórumokat, mint a DPK.

Magyar már ekkor bedobta azt a kommunikációs trükköt, hogy a miniszterelnök akár át is mehetne hozzájuk a győri rendezvényre.

Ezek után állt elő a győri polgármester a vitajavaslattal.

De nézzük meg, ki az az ember, aki most a Tisza Párt elnökének állt be segíteni!

Balliberális újságíróból Momentum által támogatott polgármester

Pintér Bence nem a semmiből érkezett a politikába. A médiában kezdte, dolgozott a Mandinernél, majd Simicska Lajos tulajdonában lévő, időközben balra fordított Magyar Nemzetnél.

Ezután az Azonnalihoz került, ahol újságíróként, majd szerkesztőként töltött be fontos pozíciókat, később pedig az Ugytudjuk.hu győri főmunkatársaként dolgozott.

Eközben egyre közelebb került a politikához is. 2023-ban megalapította a Tiszta Szívvel a Városért nevű győri lokálpatrióta egyesületet, amely később bejelentette, hogy ő lesz a polgármesterjelöltjük 2024-ben.