Agresszióba torkollott Magyar Péter győri rendezvénye – videó

Magyar Péter a megbékélés jegyében szervezett rendezvényt Győrbe, azonban szimpatizánsai emberek kiirtásáról beszéltek, trágárkodtak és vegzálták a Hír Tv kollégáit.
Magyar Péter a Fidesz által kezdeményezett DPK országjárásra, önálló gondolatok híján rászervezte az országjárását. Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla a Tisza Pártnak egyébként sem volt más célja, csak a balhé..
A Hír Tv munkatársa előbb a párt képviselőitől próbálta megtudni, hogy kik lesznek a formáció várható jelöltjei. De senki sem volt bőbeszédű az esetleges indulásról.
Kiderül minden kellő időben.”
– hangzott a semmitmondó nyilatkozat.
A rendezvény nézői már közlékenyebbek voltak. A Tisza Párt szimpatizánsai válogatott trágárságokat zúdítottak a televíziós kollégákra, és volt, aki tettlegességig ment.
Egy megszólított tiszás hölgy a fideszesek kiirtását követelte.
Kiirtani a mostani vezetőket! Szó szerint!”
– kiabált a tudósítóval. Jelezve hogyan képzelik el Magyar Péter követői az általuk meghirdetett „szeretetországot”.