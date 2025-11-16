Agresszióba torkollott Magyar Péter győri rendezvénye – videó

A Hír Tv munkatársa előbb a párt képviselőitől próbálta megtudni, hogy kik lesznek a formáció várható jelöltjei. De senki sem volt bőbeszédű az esetleges indulásról.

Kiderül minden kellő időben.”

– hangzott a semmitmondó nyilatkozat.

A rendezvény nézői már közlékenyebbek voltak. A Tisza Párt szimpatizánsai válogatott trágárságokat zúdítottak a televíziós kollégákra, és volt, aki tettlegességig ment.

Egy megszólított tiszás hölgy a fideszesek kiirtását követelte.

Kiirtani a mostani vezetőket! Szó szerint!”

– kiabált a tudósítóval. Jelezve hogyan képzelik el Magyar Péter követői az általuk meghirdetett „szeretetországot”.