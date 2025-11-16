Hírlevél

Magyar Péter

Agresszióba torkollott Magyar Péter győri rendezvénye – videó

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Több atrocitás is volt tegnap Győrben, ahol az egyik résztvevő a fideszesek kiírásáról beszélt – számolt be a Hír Tv a helyszínről.
Magyar Péter a megbékélés jegyében szervezett rendezvényt Győrbe, azonban szimpatizánsai emberek kiirtásáról beszéltek, trágárkodtak és vegzálták a Hír Tv kollégáit.

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter újra bajban
Magyar Péter. Fotó: Képernyőfotó

Magyar Péter a Fidesz által kezdeményezett DPK országjárásra, önálló gondolatok híján rászervezte az országjárását. Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla a Tisza Pártnak egyébként sem volt más célja, csak a balhé..

Balhéra készülnek a tiszások a győri DPK-találkozón

A Hír Tv munkatársa előbb a párt képviselőitől próbálta megtudni, hogy kik lesznek a formáció várható jelöltjei. De senki sem volt bőbeszédű az esetleges indulásról.

Kiderül minden kellő időben.”

 – hangzott a semmitmondó nyilatkozat.

A rendezvény nézői már közlékenyebbek voltak. A Tisza Párt szimpatizánsai válogatott trágárságokat zúdítottak a televíziós kollégákra, és volt, aki tettlegességig ment.

Egy megszólított tiszás hölgy a fideszesek kiirtását követelte.

Kiirtani a mostani vezetőket! Szó szerint!”

 – kiabált a tudósítóval. Jelezve hogyan képzelik el Magyar Péter követői az általuk meghirdetett „szeretetországot”.

