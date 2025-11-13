Hollik István: Magyar Péter hazudik az amerikai pénzügyi védőpajzsról

Hollik István egy, a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter aljas hazugságokat terjeszt az amerikai pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatban.
Hollik István szerint Magyar Péter hazugságok terjesztésével próbálja gyengíteni az Orbán–Trump-megállapodás sikerét
A KDNP-s politikus elmondta, hogy Magyar Péter szerinte két fő hazugságot fogalmazott meg:
Egyrészt azt állítja, hogy az amerikai pénzügyi védőpajzs ugyanolyan, mint az IMF-hitel, másrészt pedig azt, hogy Magyarország pénzügyi állapota ma pontosan olyan, mint 2008–2009-ben. Mindkettő nettó hazugság.”
Hollik István szerint már az első állítás is könnyen cáfolható a pénzügyi mutatók alapján.
Ezzel kapcsolatban egy adatot érdemes nézni, az úgynevezett kockázati felárat, vagyis a CDS-felárat. Ha ez alacsony, az azt jelenti, hogy a piac biztonságosnak ítéli az adott országot. 2008–2009-ben ez több mint 600 bázispont volt, ma pedig épphogy meghaladja az 1 százalékot”
- mondta Hollik István, aki szerint a számok világosan mutatják, hogy ma Magyarország pénzügyileg stabil, míg a Gyurcsány-kormány idején az ország „államcsőd közeli helyzetben” volt.
A második pontban a kereszténydemokrata politikus rámutatott a Magyar Péter által elmondottak és a valóság közötti további különbségekre:
Az IMF-et arra találták ki, hogy ha egy ország nagy bajba kerül, már nem tudja önmagát finanszírozni, akkor kapjon segítséget - de ezért cserébe mindig megszorításokat kérnek. 2008-ban Magyarország elvesztette a pénzügyi függetlenségét, azt kellett tennie, amit az IMF diktált.”
Ezzel szemben - hangsúlyozta Hollik - az amerikai pénzügyi védőpajzs teljesen más logikára épül:
Ez pusztán egy lehetőség, amiért nem kérnek cserébe semmit. Ez egy üzenet a piacoknak: Magyarországgal nem érdemes szórakozni, mert ott áll mögötte a világ legerősebb pénzügyi hatalma.”
A politikus szerint az amerikai-magyar pénzügyi megállapodás önmagában is erősíti a befektetői bizalmat, és csökkenti a magyar államadósság finanszírozási költségeit.
Ha ott áll mellettem a világ legerősebb hatalma, sokkal szívesebben adnak nekem kölcsön pénzt”
- mondta Hollik István, aki végül azzal zárta videóját, hogy:
Az egyik körte, a másik alma. Magyar Péter állításai tehát ismét hazugságok, amiket csak azért terjeszt, hogy gyengítse Magyarország hitelességét és az Orbán–Trump-megállapodás sikerét.”