Hollik István: Magyar Péter hazudik az amerikai pénzügyi védőpajzsról

Hollik István egy, a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter aljas hazugságokat terjeszt az amerikai pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatban.

Hollik István KDNP-s parlamenti képviselő egy videós bejegyzésben részletesen megcáfolta a Tisza Párt vezetőjének állításait az amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs kapcsán. Hollik István szerint Magyar Péter „aljas hazugságokat” terjeszt, amikor az amerikai pénzügyi védőpajzsot az IMF-hitelekkel hasonlítja össze, miközben Magyarország pénzügyi helyzetét pedig a 2008-as válságidőszakhoz hasonlónak nevezi. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség



Hollik István szerint Magyar Péter hazugságok terjesztésével próbálja gyengíteni az Orbán–Trump-megállapodás sikerét

A KDNP-s politikus elmondta, hogy Magyar Péter szerinte két fő hazugságot fogalmazott meg:

Egyrészt azt állítja, hogy az amerikai pénzügyi védőpajzs ugyanolyan, mint az IMF-hitel, másrészt pedig azt, hogy Magyarország pénzügyi állapota ma pontosan olyan, mint 2008–2009-ben. Mindkettő nettó hazugság.”

Hollik István szerint már az első állítás is könnyen cáfolható a pénzügyi mutatók alapján.

Ezzel kapcsolatban egy adatot érdemes nézni, az úgynevezett kockázati felárat, vagyis a CDS-felárat. Ha ez alacsony, az azt jelenti, hogy a piac biztonságosnak ítéli az adott országot. 2008–2009-ben ez több mint 600 bázispont volt, ma pedig épphogy meghaladja az 1 százalékot”

- mondta Hollik István, aki szerint a számok világosan mutatják, hogy ma Magyarország pénzügyileg stabil, míg a Gyurcsány-kormány idején az ország „államcsőd közeli helyzetben” volt.

A második pontban a kereszténydemokrata politikus rámutatott a Magyar Péter által elmondottak és a valóság közötti további különbségekre:

Az IMF-et arra találták ki, hogy ha egy ország nagy bajba kerül, már nem tudja önmagát finanszírozni, akkor kapjon segítséget - de ezért cserébe mindig megszorításokat kérnek. 2008-ban Magyarország elvesztette a pénzügyi függetlenségét, azt kellett tennie, amit az IMF diktált.”

Ezzel szemben - hangsúlyozta Hollik - az amerikai pénzügyi védőpajzs teljesen más logikára épül:

Ez pusztán egy lehetőség, amiért nem kérnek cserébe semmit. Ez egy üzenet a piacoknak: Magyarországgal nem érdemes szórakozni, mert ott áll mögötte a világ legerősebb pénzügyi hatalma.”

A politikus szerint az amerikai-magyar pénzügyi megállapodás önmagában is erősíti a befektetői bizalmat, és csökkenti a magyar államadósság finanszírozási költségeit.

Ha ott áll mellettem a világ legerősebb hatalma, sokkal szívesebben adnak nekem kölcsön pénzt”

- mondta Hollik István, aki végül azzal zárta videóját, hogy: