Magyar Péter hétről hétre paranoiásabb, folyamatosan terrorizálja alelnökeit

Magyar Péter hétről hétre paranoiásabb, és folyamatosan terrorizálja az alelnököket. Mindeközben pedig az elnökség többi része nyilvánvalóan nem tekinti a csapat részének az elnököt, inkább pajzsként használják, így elkerülve az ellenük induló támadásokat – állítja a Magyar Nemzetnek a párt elnökségével együtt dolgozó informátor.

Magyar Péter és Radnai Márk, a Tisza Világ applikáció szellemi atyjai (Forrás: Magyar Nemzet)

A portál azt írja, az elnökség komoly munkát helyez abba, hogy a Tisza Párt identitását erősítse, és a képletből minél inkább kivonja Magyar Pétert.

A forrás szerint egyértelmű cél, hogy a Tisza Párt a választásokra ne egyszemélyes párt legyen, a szavazók pedig ne Pétert kövessék, hanem legyen tiszás identitásuk – jelentette ki az informátor. Hozzátette: ezt a tevékenységet ugyanakkor Magyar Péter nem nézi jó szemmel, ugyanis ő

a saját érdekének tartja, hogy minden szem rá szegeződjön.

Amint lehetősége van rá, Péter mindenkit leszorít a pályáról. Így pedig a feszültség csak nő, gyakorlatilag az elnök és az alelnökök egymás ellen dolgoznak – írta a portál.

Ismert, újabb adatszivárgási botrány rázta meg a Tiszát, miután a párt Tisza Világ alkalmazását letöltők közül 200 ezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra.