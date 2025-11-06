Hírlevél

Ezt látnia kell!

Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

Magyar Péter

Magyar Péter hétről hétre paranoiásabb, folyamatosan terrorizálja alelnökeit

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egyre inkább éleződik a Tisza Párt elnökségén belül a feszültség, köszönhetően az adatszivárgással kapcsolatos botrányoknak – állítja egy, a párt elnökségével együtt dolgozó személy.
Magyar PéterTsza VilágRadnai Márkbotrányapplikáció

Magyar Péter hétről hétre paranoiásabb, és folyamatosan terrorizálja az alelnököket. Mindeközben pedig az elnökség többi része nyilvánvalóan nem tekinti a csapat részének az elnököt, inkább pajzsként használják, így elkerülve az ellenük induló támadásokat – állítja a Magyar Nemzetnek a párt elnökségével együtt dolgozó informátor.

Magyar Péter és Radnai Márk, a Tsza Világ applikáció szellemi atyjai (forrás: Magyar Nemzet)
Magyar Péter és Radnai Márk, a Tisza Világ applikáció szellemi atyjai (Forrás: Magyar Nemzet)

A portál azt írja, az elnökség komoly munkát helyez abba, hogy a Tisza Párt identitását erősítse, és a képletből minél inkább kivonja Magyar Pétert.

A forrás szerint egyértelmű cél, hogy a Tisza Párt a választásokra ne egyszemélyes párt legyen, a szavazók pedig ne Pétert kövessék, hanem legyen tiszás identitásuk – jelentette ki az informátor. Hozzátette: ezt a tevékenységet ugyanakkor Magyar Péter nem nézi jó szemmel, ugyanis ő 

a saját érdekének tartja, hogy minden szem rá szegeződjön.

Amint lehetősége van rá, Péter mindenkit leszorít a pályáról. Így pedig a feszültség csak nő, gyakorlatilag az elnök és az alelnökök egymás ellen dolgoznak – írta a portál. 

Ismert, újabb adatszivárgási botrány rázta meg a Tiszát, miután a párt Tisza Világ alkalmazását letöltők közül 200 ezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra.

 

 

