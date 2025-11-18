A kötelező sorkatonaság visszaállítását sürgeti Magyar Péter jászsági jelöltje

Magyar Péter Tisza Pártjának a hétfő estére beígért jelöltbemutatója totális káoszba fulladt. A baloldali média már délelőtt megkezdte a szivárogtatást, köztük a 444, amely „sztárjelöltnek” nevezte a Jászberény központú körzet indulóját, Halmai Ferencet. A balliberális lap hosszan méltatta Halmai rendőri pályáját és kitüntetéseit, ám egy fontos részlet kimaradt az életrajzból: mégpedig az, hogy Halmai Ferenc kötelező sorkatonaságot akar.

Magyar Péter pártjának a frissen bemutatott jászsági jelöltjéről, Halmai Ferencről kiderült, hogy támogatja a sorkatonaság visszaállítását, mert szerinte az „erkölcsileg jót tenne a fiataloknak”. Fotó: Facebook



Magyar Péter jászsági képviselőjelöltje szerint a fiatalok „erkölcsi fejlesztése” katonai eszközökkel oldható meg

Az Ellenpont bukkant rá egy 2013-as interjúra, amelyben a Tisza jelöltje így fogalmazott:

Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában.”

Halmai szerint „van mit tenni” ezen a területen, vagyis a fiatalok „erkölcsi fejlesztése” szerinte katonai eszközökkel oldható meg.

Nem elszigetelt vélemény

A kötelező sorozás visszaállításának a gondolata nem új keletű dolog a Tisza Párt környékén. Például Magyar Péter katonai tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz már több alkalommal is arról beszélt, hogy a sorkatonaságot valójában csak „felfüggesztették”, és ha baj van, akkor:

Mindenkit be kell rántani azonnal.”

Egy másik, nemrég előkerült felvételen ugyanő arról beszélt, hogy:

Ha gáz van, mindenki be lesz vonultatva.”



Európa háborús spirálban - a Tisza pedig követi a mintát



Halmai és Ruszin-Szendi mondatai nem előzmények nélküliek. Európában ugyanis több ország már elkezdte előkészíteni vagy újra bevezetni a sorozást:

Németország a svéd modellt veszi át, ahol önkéntes a szolgálat, de szükség esetén kötelezővé válik.

Lengyelországban minden 19 éves férfit katonai alkalmasságra vizsgálnak. ami a kötelező sorozás előkészítése.



Az Ellenpont összegzése szerint a Tisza Párt jelöltjei ennek a háborúpárti trendnek tapsolnak. A két tiszás szereplő pedig szinte szó szerint ugyanazt mondja, ami arra utal, hogy a sorkatonaság visszaállításának a képviselete az nem egy-egy jelölt magánakciója a Tiszában, hanem egy létező politikai irány, amelyet azonban Magyar Péter pártja nem vállal fel nyíltan.