Politikai csőd Magyar Péternél – jelöltek sehol, csak egy etikai kódex van kéznél!

Etikai kódexszel a kudarc elfedésére

A Tisza Párt most egy új „etikai kódexet” dobott be, amellyel láthatóan a jelöltállítás körüli kudarcokról próbálja elterelni a figyelmet. Értesülések szerint az előválasztási folyamatot ismét elhalasztották, miközben belső források szerint minden döntés kizárólag Magyar Péter kezében összpontosul.

Menczer, Dömötör, de még a baloldal is reagált

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán ironikusan mondta el véleményét:

Láttátok??? Azt láttátok, hogy amikor Magyar Péter erkölcsről, etikáról meg etikai kódexről beszélt, megrepedt a mennyezet, és elkezdett hullani a vakolat a stúdióban? Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. Vagy Magda Marinko lenne a gyilkosságok elleni küzdelem szószólója.”

Dömötör Csaba szintén hiteltelennek nevezte a kezdeményezést, mondván: Magyar Péternek először saját magán kellene alkalmaznia az általa hangoztatott etikai normákat. Szerinte az etikai kódex nem más, mint átlátszó politikai blöff, amivel a Tisza-vezér a saját hitelességét ássa alá.

És ha az életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk – házastársat, legjobb barátot, kisközösséget – utána nem készítünk etikai kódexeket”

– tette hozzá Dömötör.

A volt SZDSZ-es politikus, Tölgyessy Péter is úgy gondolja, Magyar Péter ereje fogyóban van

Forrás: YouTube/Partizán

Már a Partizánban is Fidesz-győzelemről beszélnek

Tölgyessy Péter politikai elemző a balliberális Partizánban kijelentette: a Fidesz győzelme korántsem lefutott, de Magyar Péter kampánya látványosan kifulladt.

Magyar Péter felhajtóereje elfogyóban van, és ugyanúgy nyerhet a Fidesz, mint eddig”

– fogalmazott az egykori SZDSZ-es politikus.