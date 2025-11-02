Politikai csőd Magyar Péternél – jelöltek sehol, csak egy etikai kódex van kéznél!

Novemberre sem sikerült jelölteket állítania Magyar Péternek, hiába ígérgette hónapok óta a „nagy bejelentést”. A Tisza Párt vezetője a választásokra való felkészülés helyett most egy etikai kódexszel próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy a párt szervezetileg szinte működésképtelen, és még mindig nem tudott komolyan vehető csapatot felmutatni – írta meg a Magyar Nemzet.
Magyar Péter „kólásdobozoknak” nevezte a saját jelöltjeit
A párton belül Magyar Péter lekezelően beszél a saját jelöltjeiről, »kólásdoboznak« nevezi őket, utalva arra, hogy csak a nevükre és arcukra van szükség”
– mondta el egy tiszás belső forrásra hivatkozva Deák Dániel politikai elemző.
Etikai kódexszel a kudarc elfedésére
A Tisza Párt most egy új „etikai kódexet” dobott be, amellyel láthatóan a jelöltállítás körüli kudarcokról próbálja elterelni a figyelmet. Értesülések szerint az előválasztási folyamatot ismét elhalasztották, miközben belső források szerint minden döntés kizárólag Magyar Péter kezében összpontosul.
Menczer, Dömötör, de még a baloldal is reagált
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán ironikusan mondta el véleményét:
Láttátok??? Azt láttátok, hogy amikor Magyar Péter erkölcsről, etikáról meg etikai kódexről beszélt, megrepedt a mennyezet, és elkezdett hullani a vakolat a stúdióban? Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. Vagy Magda Marinko lenne a gyilkosságok elleni küzdelem szószólója.”
Dömötör Csaba szintén hiteltelennek nevezte a kezdeményezést, mondván: Magyar Péternek először saját magán kellene alkalmaznia az általa hangoztatott etikai normákat. Szerinte az etikai kódex nem más, mint átlátszó politikai blöff, amivel a Tisza-vezér a saját hitelességét ássa alá.
És ha az életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk – házastársat, legjobb barátot, kisközösséget – utána nem készítünk etikai kódexeket”
– tette hozzá Dömötör.
Már a Partizánban is Fidesz-győzelemről beszélnek
Tölgyessy Péter politikai elemző a balliberális Partizánban kijelentette: a Fidesz győzelme korántsem lefutott, de Magyar Péter kampánya látványosan kifulladt.
Magyar Péter felhajtóereje elfogyóban van, és ugyanúgy nyerhet a Fidesz, mint eddig”
– fogalmazott az egykori SZDSZ-es politikus.
Szorítja az idő a Tisza Pártot
Egy olyan párt számára, amely alig fél évvel a választások előtt még csak egyetlen jelölt nevét hozta nyilvánosságra, gyakorlatilag lehetetlen időben felkészülni a kampányra. Magyar Péter tétovázása nemcsak kommunikációs kudarc, hanem az országos indulás esélyét is veszélybe sodorja. A belső feszültségek és a szervezeti bénultság miatt a Tisza Párt hónapok óta képtelen megnevezni jelöltjeit, noha a nyár elején még arról beszéltek, hogy „özönlenek hozzájuk” a jelentkezők. Az egyetlen biztos név továbbra is Magyar Péteré, aki a XII. kerületben indulna – ott, ahol a Momentum korábbi képviselője már visszalépett.