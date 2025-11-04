Magyar Péter jelöltállítása újra csúszik

Magyar Péter egy éve ígéri, hogy 106 helyi jelölttel áll rajthoz a 2026-os választáson, ám a folyamat újra elakadt. A pártelnök most november végére tolta ki a kiválasztást, és a jelöltek bemutatását november 30-ra ígéri. A Tisza korábban azt mondta, akár egy nap alatt össze tudná állítani a teljes csapatot, ehhez képest egy év alatt sem sikerült lezárni a kiválasztást – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter Fotó: Markovics Gábor

Többszöri határidő-módosítás és új online felület

A folyamatot többször újratervezték. Eredetileg a Tisza Világ applikációban akarták lebonyolítani a szavazást, de miután mintegy 200 ezer felhasználó adata került ki az internetre, a párt a Nemzethangja.hu felületére költözteti a rendszert. A pártelnök szerint november 17-én mutatnak be három jelöltet körzetenként, akik közül közösségi szavazás választja ki a végső indulókat.

Egy éve tart a keresés, egy jelölt ismert

A jelentkezési feltételek között szerepelt a szakmai bemutatkozás, videó és országjárás is. Magyar Péter azt mondta, több ezer szakember jelentkezett, és köztük lesznek a kormányzati szereplők, nagykövetek és intézményvezetők is, ha nyernek. Ennek ellenére máig csak egyetlen jelölt ismert: maga a pártelnök.

A szeptemberi határidő is elszállt, pedig akkor már három jelöltet ígért körzetenként, akik együtt kampányoltak volna egy hónapig a Tisza-szigetekkel. Novemberre újra ütemterv született, majd újabb halasztás jött. Magyar Péter korábban előre hozott választást követelt, ám mostanra látszik, hogy a párt nem rendelkezik a szükséges személyi háttérrel.

