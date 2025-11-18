Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetben reagált a Tisza Párt jelöltjeire

Magyar Péter

Baloldali, momentumos és jobbikos háttéremberek – mutatjuk, kik a Tisza jelöltjei

Magyar Péter jelöltjei között több olyan szereplő is megjelent, akik szorosan kötődnek a baloldalhoz, a Momentumhoz vagy korábbi jobbikos politikusokhoz.
Magyar PéterTisza Pártjelöltbemutatásjelölt

Magyar Péter jelöltjei körül zajló vita nem újkeletű. A Tisza Párt többszöri halasztás után mutatta be a jelöltek nagy részét, ám két körzetben még ekkor sem sikerült dönteni. A párt belső eljárása kétfordulós előválasztásra hivatkozik, ám a végső szó a pártelnökségé, amely vétójoggal bír. Ez erősíti azt az érzetet, hogy a folyamat csak látszólag demokratikus – írja a Magyar Nemzet.

Kötcse, 2025. szeptember 7. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Magyar Péter Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

 

Szocialista kötődés: a „Zsebes” és a pécsi szoci testvére

Baranya vármegyében a pécsi szocialista alpolgármester, a hűtlen kezeléssel gyanúsított Ruzsa Csaba testvére is jelentkezett tiszás jelöltnek. Ugyanitt indul Járosi Péter, aki Gyurcsány Ferenc kormányzása idején a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt.

Szentesen pedig felbukkan Bocskay István, akit a környéken állítólag csak „Zsebes” néven emlegetnek. A helyi ipari parkért felel, szereplése pedig több kérdést vet fel a térségi Tisza Párt támogatói körében.

Momentum-kötődés: kebelbarátság az ifjúsági elnökkel

A Mandiner információi szerint a háromfős szentesi jelölttrió egyik tagja, Bárkányi Bence jó kapcsolatban van Borsik Viktorral, a Momentum ifjúsági szervezetének korábbi elnökével. Borsik 2025-ben távozott a pártból, ám a politikai barátság megmaradt.

Ugyanitt indul Páger Krisztina, a Tisza Párt vármegyei koordinátora, akit a cikkek szerint több helyi botrány, demonstráció és konfliktus szervezésével is összefüggésbe hoztak. A hírek szerint ő Magyar Péter egyik közvetlen embere.

Jobbikos háttér: paktum a Tisza Párt és egy korábbi képviselő között

A Vas vármegyei 1-es körzetben található Csiszár Zsófia, aki a beszámolók szerint Balassa Péter, korábbi jobbikos országgyűlési képviselő embere volt. A tavalyi önkormányzati választáson egy civil szervezet jelöltjeként mindössze 3,41 százalékot ért el.

A lap információi szerint Balassa háttéralkut köthetett Magyar Péter csapatával, és a járási hivatal vezetői posztjára számít, ha jelöltje parlamentbe jut.

A jelöltlista sokat elárul Magyar Péter politikai hálójáról

A Tisza Párt most bemutatott jelöltjei között tehát szocialista, momentumos és jobbikos kapcsolatrendszerű szereplők is akadnak. A politikai sokszínűség nem véletlen: a párt láthatóan igyekszik minden ellenzéki csoportból bevonni olyan embereket, akik korábban más baloldali formációkhoz kötődtek.

Orbán Viktor is elmondta a véleményét a jelöltállításról

A miniszterelnök szerint ugyanaz a baloldali gyülekezet tér vissza, mint négy éve, és ez szerinte megszorításokat, brüsszeli befolyást és káoszt jelentene Magyarországnak. Erről itt olvashat bővebben! 

 

