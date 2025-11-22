Magyar Péter kartellező céges jelöltje: Dobos Péter

Dobos Tibor ügyvezető és tulajdonos volt azokban a hajózásra szakosodott cégekben, amelyeket kartellezés miatt megbírságolt a Gazdasági Versenyhivatal. Céljuk az volt a trükközéssel, hogy így mindenképpen ők nyerjék el a BKV-hajók üzemeltetését a Karácsony-féle Fővárosi Önkormányzattól, áron alul – írta meg az Ellenpont Magyar Péter egyik jelöltjéről.

Magyar Péter kartellező céges jelöltje: Dobos Tibor

Magyar Péter újabb lehetőséget adhatott

Ezzel meg akarták lopni a budapestieket, hiszen a főváros kevesebb pénzt kapott volna az üzemeltetésért, mint amennyi versenyhelyzetben jár. Dobos felesége a nyáron családi okokra hivatkozva lemondó fővárosi képviselő, Ordas Eszter.

A baloldali házaspár mindkét tagja érintett volt az ügyben: Ordas ugyanis cégjegyzésre jogosultként és jogi képviselőként is szerepet játszott.

Magyar Péter most lehetőséget adott a férjnek. Legalábbis erre utalnak a jelek. Mindenki eldöntheti, hogy a történtek hátterében mi állhat – írja a lap.

Mint ismeretes, a Tisza fővárosi frakcióvezetője panaszkodott Magyar Péter agresszív stílusára – nem tudta már elviselni azt a terrort, amit Magyar Péter vele és a többi tiszás taggal szemben alkalmazott.

Nem engedte őket autonóm szereplőként viselkedni; a legapróbb részletekig megmondta, mit csinálhatnak, emellett rendszeresek voltak a leszidások is.

Ordas Eszter már a kezdetektől nehezen viselte Magyar Péter nyomásgyakorlását; a végső lökést pedig az adta meg számára, hogy Varga Judit interjúját rendkívül őszintének látta, és tudatosult benne:

valóban egy olyan agresszív ember a főnöke, amilyennek Varga Judit is leírta. Ordas Eszterben is tudatosult, milyen traumán eshetett át Varga Judit a házassága során

– közölte az ügyről Deák Dániel korábban.