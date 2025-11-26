Hírlevél

Nagyon kínos! Magyar Péter elszólta magát – itt a lebuktató videó

Magyar Péter

Magyar Péter kiakadt a Fidesz erősödését mutató felmérésen

1 órája
Magyar Péter berágott a HVG-re, miután a balliberális portál a Minerva Intézet felmérésére hivatkozva megírta, hogy erősödik a Fidesz, egyúttal gyengül a Tisza Párt támogatottsága. Néhány napja a brüsszeli Politico által közölt felmérési adatok okoztak felhördülést a baloldalon, amikor „véletlenül” Fidesz-előnyt mutattak a kutatások.
Magyar PéterinternetTisza Pártközvélemény-kutatáskommentHVG

Kommentben szólt be Magyar Péter a HVG-nek, számonkérve a balliberális hírportált, miért adott hírt a Minerva Intézet által végzett közvélemény-kutatásról, amely országosan a Fidesz előnyét mutatja. A Tisza Párt elnöke a portál közösségi oldalán adott hangot – már nem először – nemtetszésének.

Magyar Péter kommentjében azt írta:

Minerva Intézet, most komolyan lehoz egy ilyet a HVG?

 

Magyar Péter nem bírt magával, beszólt a HVG-nek.


A felmérés egyébként azt mutatta ki, hogy 

a biztos szavazó pártválasztók között a Tisza Párt támogatottsága 52 százalékról 48 százalékra csökkent, míg a Fideszé 38 százalékról 43 százalékra emelkedett. 

A Minerva Intézet közvélemény-kutatása szerint a teljes népesség körében a Tisza tábora június óta változatlan (35,8 százalék), míg a Fideszt preferálók aránya 23 százalékról 32,4 százalékra nőtt. Ezzel együtt az egyéb pártok szavazóinak aránya ez idő alatt 2,8 százalékponttal, a bizonytalanoké 7,7 százalékponttal csökkent, azaz a Fidesz elsősorban a bizonytalanok közül tudta növelni a pártot választók csoportját.

Tisza Párt, TiszaPárt, Magyar Péter, MagyarPéter, október 23, Hősök tere
Magyar Péter a közvélemény-kutatási adatokat is felügyelné (Fotó: Csudai Sándor)

Magyar Péter balhéja nem meglepő, hiszen a balliberális sajtóval együtt mindent igyekeznek megtenni, hogy jó színben tüntessék fel a Tisza Pártot a felméréseken keresztül. Néhány nappal korábban a Politico jelentetett meg egy olyan statisztikát, amely szerint Magyarországon a Fidesz-KDNP vezet Magyar Péter pártjával szemben. A baloldali gépezet azonnal beindult, oda is szóltak a Politicónak, hogy ez így nem lesz jó.

A brüsszeli hírportál erre gyorsan törölte az összesítéséből a Fidesz előnyét mérő Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ kutatásait, 

helyette pedig berakta a Publicus 9 százalékos Tisza-előnyt mutató adatait, amelynek eredményeképpen ismét a baloldali pát javára módosult a diagram.

 

