Elszabadult a gyűlölet a Tisza Párt körül – Kocsis Máté figyelmeztetett a veszélyre!

„Soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban. És ezt a gyűlöletkultúrát a gátlástalan, kétszínű, önimádó Magyar Péter honosította meg” – jelentette ki közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kommentszekcióban hozzátette: tulajdonképpen Magyar Péter a gyűlölet nagykövete.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt követőinél megdöbbentő gyűlölködés megy a Fidesz támogatói felé (Fotó: Hatalczki Balázs)

Kocsis Máté kijelentését alátámasztja követőinek megnyilvánulásai is. Mint arra az Origó is felhívta a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter „szeretetalapú országot” hirdet, a róla és pártjáról elnevezett közösségi médiás csoportokban egymást érik a fideszesek kínzására, megölésére buzdító és a holokauszt emlékét gyalázó bejegyzések – csekély moderáció mellett, lelkes támogatói reakciókkal kísérve. A szimpatizánsi csoportokban napvilágot látó brutalitás azt mutatja, hogy a Tisza Párt körül egyre szervezettebben jelenik meg a politikai erőszak retorikája.