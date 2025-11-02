Hírlevél

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Magyar Péter

Elszabadult a gyűlölet a Tisza Párt körül – Kocsis Máté figyelmeztetett a veszélyre!

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
A hazai közbeszédben a gyűlölet kultúráját Magyar Péter honosította meg – erről írt közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Ezt jól szemlélteti, hogy miközben a Tisza Párt elnöke szeretetországról papol, addig követői körében egyre szervezettebben jelenik meg a politikai erőszak retorikája.
„Soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban. És ezt a gyűlöletkultúrát a gátlástalan, kétszínű, önimádó Magyar Péter honosította meg” – jelentette ki közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kommentszekcióban hozzátette: tulajdonképpen Magyar Péter a gyűlölet nagykövete.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt követőinél  megdöbbentő gyűlölködés megy a Fidesz támogatói felé (Fotó: Hatalczki Balázs)

Kocsis Máté kijelentését alátámasztja követőinek megnyilvánulásai is. Mint arra az Origó is felhívta a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter „szeretetalapú országot” hirdet, a róla és pártjáról elnevezett közösségi médiás csoportokban egymást érik a fideszesek kínzására, megölésére buzdító és a holokauszt emlékét gyalázó bejegyzések – csekély moderáció mellett, lelkes támogatói reakciókkal kísérve. A szimpatizánsi csoportokban napvilágot látó brutalitás azt mutatja, hogy a Tisza Párt körül egyre szervezettebben jelenik meg a politikai erőszak retorikája.

 

 

 

