Ez felháborító! Magyar Péter kommentben küldi a Telexnek, hogy mit írjon?

Újabb botrány Magyar Péter körül: a Tisza Párt elnöke véletlenül nyilvánosan is megosztotta azt a levelet, amelyben a Telexnek megüzente, hogy a portál mit kérdezzen a Tiszától a józsefvárosi időközi kapcsán. Lapunk számos kérdést elküldött a pártnak Magyar Péter sajtószabadságot lábbal tipró eljárásáról, ám eddig semmilyen reakció nem érkezett – írta a vasárnapi Magyar Nemzet.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter kommentben küldhette a kérdéseket

Legalábbis ez olvasható ki abból a kommentből, amelyet Magyar a Telex Facebookon közzétett egyik cikke alá írt – mutat rá a Magyar Nemzet.

A hozzászólás gyakorlatilag egy levél, amelyet a Tisza sajtóosztályának címeztek, s az iránt érdeklődött, hogy a Tisza Párt álláspontja azonos-e az egyik józsefvárosi Tisza-szigetével,

amely Pikó András polgármester drogbotrányba keveredett jelöltjét támogatja a november 9-i (vagyis vasárnapi) időközi önkormányzati választáson.

Az írást nehéz másként értelmezni, mint hogy Magyar el akarta küldeni a Telexnek, hogy mit kérdezzenek Horváth Alexander kapcsán, feltételezhető, hogy így akart lehetőséget teremteni pártjának a nyilvános elhatárolódásra a kompromittálódott jelölttől.

További érdekesség, írja a lap, hogy Hont András publicista, aki nem vádolható kormánypártisággal, is felfigyelt a furcsa kommentre, és ő is arra a következtetésre jutott: gyakorlatilag az egyetlen értelmezhető magyarázat az, hogy

„Messiás úr letiszasajtózta a Telexet”.

Tiltás, megfélemlítés és kidobatás: így bánik Magyar Péter a kérdezőkkel

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke rendszeresen megfosztja a kritikus hangokat a megszólalás lehetőségétől utcafórumain. A sajtó és a közönség tagjai közül többen számoltak be arról, hogy kellemetlen kérdések miatt kizárták vagy elnémították őket. Különösen a Hír TV munkatársai kerülnek célkeresztbe:

Magyar Péter több alkalommal uszított a csatorna ellen, és sértő kijelentéseket tett újságíróira.

Egyes esetekben a fenyegetés személyeskedésig, sőt a családtagok támadásáig is eljutott.

Magyar Péter akarja eldönteni, hogy a sajtó mikor és miről ír

Nehogy kérdezzenek már. Amit csak akarnak. Még mit nem! Magyar Péter majd jól elmondja a sajtónak, hogy mit lehet és mit nem.