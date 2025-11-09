Ez felháborító! Magyar Péter kommentben küldi a Telexnek, hogy mit írjon?

Újabb botrány Magyar Péter körül: a Tisza Párt elnöke véletlenül nyilvánosan is megosztotta azt a levelet, amelyben a Telexnek megüzente, hogy a portál mit kérdezzen a Tiszától a józsefvárosi időközi kapcsán. Lapunk számos kérdést elküldött a pártnak Magyar Péter sajtószabadságot lábbal tipró eljárásáról, ám eddig semmilyen reakció nem érkezett – írta a vasárnapi Magyar Nemzet.
Magyar Péter kommentben küldhette a kérdéseket
Legalábbis ez olvasható ki abból a kommentből, amelyet Magyar a Telex Facebookon közzétett egyik cikke alá írt – mutat rá a Magyar Nemzet.
A hozzászólás gyakorlatilag egy levél, amelyet a Tisza sajtóosztályának címeztek, s az iránt érdeklődött, hogy a Tisza Párt álláspontja azonos-e az egyik józsefvárosi Tisza-szigetével,
amely Pikó András polgármester drogbotrányba keveredett jelöltjét támogatja a november 9-i (vagyis vasárnapi) időközi önkormányzati választáson.
Az írást nehéz másként értelmezni, mint hogy Magyar el akarta küldeni a Telexnek, hogy mit kérdezzenek Horváth Alexander kapcsán, feltételezhető, hogy így akart lehetőséget teremteni pártjának a nyilvános elhatárolódásra a kompromittálódott jelölttől.
További érdekesség, írja a lap, hogy Hont András publicista, aki nem vádolható kormánypártisággal, is felfigyelt a furcsa kommentre, és ő is arra a következtetésre jutott: gyakorlatilag az egyetlen értelmezhető magyarázat az, hogy
„Messiás úr letiszasajtózta a Telexet”.
Tiltás, megfélemlítés és kidobatás: így bánik Magyar Péter a kérdezőkkel
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke rendszeresen megfosztja a kritikus hangokat a megszólalás lehetőségétől utcafórumain. A sajtó és a közönség tagjai közül többen számoltak be arról, hogy kellemetlen kérdések miatt kizárták vagy elnémították őket. Különösen a Hír TV munkatársai kerülnek célkeresztbe:
Magyar Péter több alkalommal uszított a csatorna ellen, és sértő kijelentéseket tett újságíróira.
Egyes esetekben a fenyegetés személyeskedésig, sőt a családtagok támadásáig is eljutott.
Magyar Péter akarja eldönteni, hogy a sajtó mikor és miről ír
Nehogy kérdezzenek már. Amit csak akarnak. Még mit nem! Magyar Péter majd jól elmondja a sajtónak, hogy mit lehet és mit nem.
Magyar Péter többször kifogásolta, hogy a sajtó elhallgatja a „többezres” vidéki rendezvényeiket, és arra akarja rávenni őt magát is, hogy asszisztáljon ahhoz, hogy kritika nélkül „félóránként átveszik az orosz propagandát.”
„A független sajtó nagy része hallgat, és inkább az orbáni hazugsággyár uszítását tolja félóránként” – mondta, valamint:
„És azt kérik, hogy a TISZA is ezekre reagáljon. Hát nem, kedves sajtósok, majd ha a magyar emberek valódi problémáival foglalkoztok, akkor majd válaszolunk”
– osztja ki az elvileg őt támogató médiumokat Magyar.